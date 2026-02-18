Johannes Klæbo dan Mark McMorris: Para Legenda yang Mengukir Tinta Emas di Italia

Ilustrasi(olympics.com)

Panggung Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Rabu, 18 Februari 2026, resmi menjadi milik para legenda. Dua nama besar dunia olahraga musim dingin, Johannes Høsflot Klæbo (Norwegia) dan Mark McMorris (Kanada), berhasil membuktikan bahwa usia dan tekanan besar bukan penghalang untuk tetap berada di puncak tertinggi podium.

Di lintasan salju Tesero, Johannes Klæbo kembali menegaskan statusnya sebagai King of Cross-Country. Dengan kemenangan dramatis di nomor sprint klasik putra, Klæbo kini mengoleksi total 10 medali emas Olimpiade. Pencapaian ini membuatnya melampaui rekor para pendahulunya dan menjadikannya atlet pria paling sukses dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin.

Statistik Legenda: Johannes Klæbo kini menyamai rekor medali emas terbanyak yang pernah diraih oleh satu atlet dalam sejarah musim dingin, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil di era modern.

Kebangkitan Mark McMorris di Snowboard

Dari arena Snowboard Slopestyle, dunia memberikan penghormatan kepada Mark McMorris. Setelah melewati berbagai cedera parah dalam beberapa tahun terakhir, atlet asal Kanada ini akhirnya berhasil meraih medali emas Olimpiade pertamanya setelah sebelumnya selalu tertahan di medali perunggu pada tiga edisi Olimpiade berturut-turut.

McMorris mencatatkan skor fenomenal 94,33 pada percobaan terakhirnya, mengungguli rival mudanya dari China dan Amerika Serikat. "Ini adalah momen yang saya impikan selama 12 tahun. Emas ini untuk semua orang yang tidak pernah menyerah pada mimpinya," ujar McMorris dalam sesi wawancara emosional di area finis.

Profil Pemenang Hari Ini (18 Februari 2026)

Atlet Negara Cabang Olahraga Pencapaian Johannes Klæbo Norwegia Cross-Country Skiing Emas ke-10 (Rekor Dunia) Mark McMorris Kanada Snowboard Slopestyle Emas Olimpiade Pertama Lucas Braathen Brasil Alpine Skiing Emas Pertama untuk Brasil

Keberhasilan para tokoh ikonik ini tidak hanya menambah pundi medali bagi negaranya, tetapi juga memberikan dampak besar pada engagement penonton global di media sosial. Tagar #MilanoCortina2026 dan nama para atlet tersebut menjadi tren di berbagai platform sepanjang hari ini.

Pertandingan esok hari diprediksi akan kembali melahirkan pahlawan baru saat cabang Figure Skating nomor tunggal putri dimulai, di mana mata dunia akan tertuju pada bintang-bintang muda yang siap mengguncang dominasi lama.