Sejarah di Milan-Cortina 2026: Brasil Raih Emas Pertama, Tiongkok Cetak Rekor Speed Skating

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milano-Cortina mencatatkan tinta emas sejarah baru pada Rabu, 18 Februari 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan ajang olahraga musim dingin terbesar dunia ini, sebuah negara tropis dari Amerika Selatan, Brasil, berhasil mengamankan medali emas.
Pencapaian fenomenal tersebut diraih oleh Lucas Braathen di nomor Giant Slalom putra. Tampil agresif di lintasan es Cortina d'Ampezzo, Braathen berhasil mengungguli para favorit juara dari Austria dan Swiss dengan selisih waktu gabungan hanya 0,12 detik. Kemenangan ini memicu perayaan emosional di area finis, menandai runtuhnya dominasi tradisional negara-negara bersalju dalam cabang alpine skiing.
Selain kejutan dari Brasil, kontingen Tiongkok juga mengukir prestasi gemilang di arena speed skating. Tim putra Tiongkok berhasil memecahkan rekor Olimpiade di nomor team pursuit saat babak semifinal, sebelum akhirnya mengamankan medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga melawan Belanda. Ini adalah medali pertama Tiongkok di nomor beregu putra speed skating sepanjang sejarah keikutsertaan mereka.
Tuan rumah Italia juga tidak ketinggalan mencetak sejarah di depan publik sendiri. Pasangan figure skating Italia berhasil meraih nilai tertinggi sepanjang masa di babak short program, yang semakin memperkokoh posisi Italia di peringkat kedua klasemen sementara medali.
|Negara
|Pencapaian Sejarah (18 Feb)
|Brasil
|Medali Emas pertama dalam sejarah (Giant Slalom)
|Tiongkok
|Rekor Olimpiade & Medali pertama Team Pursuit Putra
|Italia
|Rekor skor tertinggi Figure Skating (Short Program)
Keberhasilan negara-negara "non-tradisional" musim dingin di edisi 2026 ini menunjukkan bahwa peta kekuatan olahraga es dunia mulai bergeser secara signifikan. Hingga laporan ini diturunkan, Norwegia masih memimpin klasemen medali, namun lonjakan prestasi dari negara-negara seperti Brasil dan Tiongkok menjadi sorotan utama yang mencuri perhatian dunia di Milan-Cortina.
Pertandingan hari ini masih menyisakan beberapa nomor final di cabang freestyle skiing dan skeleton, di mana potensi rekor baru diprediksi akan kembali tercipta sebelum penutupan hari ke-12 Olimpiade.
Cek klasemen medali Olimpiade Musim Dingin 2026. Norwegia dan Amerika Serikat bersaing ketat di hari terakhir Milano Cortina 2026.
Cek daftar peraih emas hari ini di Olimpiade Musim Dingin 2026. Jordan Stolz bidik rekor, kejutan Brasil, dan dominasi Norwegia di Milano-Cortina.
Profil lengkap Su Yiming, atlet snowboard Tiongkok peraih emas Olimpiade 2026. Dari aktor cilik hingga pemegang rekor dunia 1980-degree spin.
Su Yiming raih emas di hari ulang tahun dan Lucas Braathen cetak sejarah emas pertama Brasil di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina.
Rekap hasil Olimpiade Musim Dingin 2026: Johannes Klaebo cetak rekor GOAT dengan 10 emas, Italia tempel Norwegia, dan sejarah emas pertama Brasil.
Su Yiming raih emas di hari ulang tahun dan Lucas Braathen cetak sejarah emas pertama Brasil di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina.
Update klasemen medali Olimpiade Musim Dingin 2026 hari ini (17/2). Brasil cetak sejarah emas pertama, Norwegia masih kokoh di puncak klasemen.
Cabang olahraga Ski Alpen nomor Giant Slalom Putra di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 akan menggelar babak final penentuan medali pada Sabtu (14/2).
Simak jadwal final Giant Slalom putra Olimpiade 2026 besok 14 Februari. Lucas Braathen berpeluang raih medali pertama untuk Brasil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved