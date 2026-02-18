Sejarah di Milan-Cortina 2026: Brasil Raih Emas Pertama, Tiongkok Cetak Rekor Speed Skating

Ilustrasi(olympics.com)

Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milano-Cortina mencatatkan tinta emas sejarah baru pada Rabu, 18 Februari 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan ajang olahraga musim dingin terbesar dunia ini, sebuah negara tropis dari Amerika Selatan, Brasil, berhasil mengamankan medali emas.

Pencapaian fenomenal tersebut diraih oleh Lucas Braathen di nomor Giant Slalom putra. Tampil agresif di lintasan es Cortina d'Ampezzo, Braathen berhasil mengungguli para favorit juara dari Austria dan Swiss dengan selisih waktu gabungan hanya 0,12 detik. Kemenangan ini memicu perayaan emosional di area finis, menandai runtuhnya dominasi tradisional negara-negara bersalju dalam cabang alpine skiing.

Momen Bersejarah: Lucas Braathen menjadi atlet pertama yang mempersembahkan medali emas Olimpiade Musim Dingin bagi Brasil, sekaligus medali emas pertama bagi negara di kawasan Amerika Latin.

Rekor Tiongkok dan Dominasi Tuan Rumah

Selain kejutan dari Brasil, kontingen Tiongkok juga mengukir prestasi gemilang di arena speed skating. Tim putra Tiongkok berhasil memecahkan rekor Olimpiade di nomor team pursuit saat babak semifinal, sebelum akhirnya mengamankan medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga melawan Belanda. Ini adalah medali pertama Tiongkok di nomor beregu putra speed skating sepanjang sejarah keikutsertaan mereka.

Tuan rumah Italia juga tidak ketinggalan mencetak sejarah di depan publik sendiri. Pasangan figure skating Italia berhasil meraih nilai tertinggi sepanjang masa di babak short program, yang semakin memperkokoh posisi Italia di peringkat kedua klasemen sementara medali.

Negara Pencapaian Sejarah (18 Feb) Brasil Medali Emas pertama dalam sejarah (Giant Slalom) Tiongkok Rekor Olimpiade & Medali pertama Team Pursuit Putra Italia Rekor skor tertinggi Figure Skating (Short Program)

Keberhasilan negara-negara "non-tradisional" musim dingin di edisi 2026 ini menunjukkan bahwa peta kekuatan olahraga es dunia mulai bergeser secara signifikan. Hingga laporan ini diturunkan, Norwegia masih memimpin klasemen medali, namun lonjakan prestasi dari negara-negara seperti Brasil dan Tiongkok menjadi sorotan utama yang mencuri perhatian dunia di Milan-Cortina.

Pertandingan hari ini masih menyisakan beberapa nomor final di cabang freestyle skiing dan skeleton, di mana potensi rekor baru diprediksi akan kembali tercipta sebelum penutupan hari ke-12 Olimpiade.