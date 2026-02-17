Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026: Sejarah Emas Pertama Brasil

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Sejarah besar tercipta di lintasan Giant Slalom Cortina d'Ampezzo saat Lucas Braathen menyumbangkan medali emas pertama bagi Brasil di ajang Olimpiade Musim Dingin 2026, Selasa (17/2/2026). Kemenangan mengejutkan ini memecahkan dominasi negara-negara Eropa yang selama ini menguasai papan atas klasemen medali Milano Cortina 2026.
Hingga hari ke-11 penyelenggaraan, Norwegia masih belum tergoyahkan di posisi pertama klasemen sementara. Tim Viking tersebut sudah mengoleksi 13 medali emas, 7 perak, dan 9 perunggu, menjadikan mereka kandidat kuat juara umum.
Namun, sorotan utama hari ini tetap tertuju pada Lucas Braathen. Atlet Alpine Skiing tersebut tampil fenomenal untuk mengalahkan unggulan dari Austria dan Swiss dengan selisih waktu yang sangat tipis. Kemenangan ini disambut haru oleh delegasi Brasil di Italia.
"Emas ini untuk seluruh masyarakat Brasil yang percaya bahwa kita bisa menaklukkan apa pun, bahkan di tempat yang tidak memiliki salju," ujar Lucas Braathen usai upacara pengalungan medali.
|Peringkat
|Negara
|Emas
|Perak
|Perunggu
|1
|Norwegia
|13
|7
|9
|2
|Italia (Tuan Rumah)
|8
|4
|11
|3
|Amerika Serikat
|6
|8
|5
|4
|Belanda
|6
|5
|1
|5
|Austria
|5
|8
|3
Tuan rumah Italia masih bertahan di peringkat kedua dengan total 23 medali. Meskipun tertinggal dalam perolehan emas dari Norwegia, Italia menunjukkan konsistensi dengan meraih medali perunggu terbanyak sejauh ini.
Pertandingan Olimpiade Musim Dingin 2026 masih akan berlangsung hingga 22 Februari mendatang. Beberapa cabang olahraga andalan seperti Ice Hockey dan Figure Skating diprediksi akan menjadi kunci bagi negara-negara besar untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen akhir.
Simak jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 besok, 18 Februari. Ada final Alpine Skiing, Freestyle Skiing, dan Cross-Country
Johannes Klæbo resmi jadi atlet tersukses sejarah Olimpiade Musim Dingin. Cek update klasemen medali Milano Cortina 2026 per 17 Februari di sini.
Cek update klasemen medali Olimpiade Musim Dingin 2026 terbaru. Norwegia pimpin klasemen dengan 13 emas, disusul Italia dan AS. Klik selengkapnya!
Cek jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin 2026 hari ini 17 Februari. Fokus pada babak playoff hoki es putra dan figure skating putri di Milan.
Intip keseruan ILLIT dan CORTIS saat menyambut kepulangan atlet Korea Selatan dari Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026 di Blue House, Seoul.
Simak jadwal lengkap pertandingan terakhir Olimpiade Musim Dingin 2026 hari ini (22/2), mulai dari final hoki es Kanada vs AS hingga upacara penutupan di Verona.
Pasangan Emily Harrop dan Thibault Anselmet mengantarkan Prancis meraih medali emas nomor estafet campuran ski mountaineering pada Olimpiade di Bormio, Sabtu (21/2).
Cek hasil lengkap Hari ke-14 Olimpiade Milan-Cortina 2026. Wang Xindi raih emas, Alex Ferreira berjaya, hingga dominasi Korea Selatan di Short Track.
Update terbaru penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 di Arena Verona. Cek klasemen akhir medali, rekor Johannes Klæbo, dan jadwal handover ke Prancis 2030.
Cek jadwal final freestyle skiing halfpipe Eileen Gu di Olimpiade 2026. Ambisi sejarah bintang China rebut emas di Milano Cortina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved