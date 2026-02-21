Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Jadwal & Rundown Penutupan Olimpiade 2026: Handover ke Prancis 2030, Jam Tayang Indonesia

Media Indonesia
21/2/2026 15:30
Jadwal & Rundown Penutupan Olimpiade 2026: Handover ke Prancis 2030, Jam Tayang Indonesia
Ilustrasi(olympics.com)

 

Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi memasuki hari terakhir. Upacara penutupan yang bertajuk "Beauty in Action" dijadwalkan berlangsung di Arena Verona pada Minggu, 22 Februari 2026 malam waktu setempat, atau Senin (23/2) dini hari WIB.

Pemilihan Arena Verona sebagai lokasi penutupan memberikan sentuhan historis yang mendalam. Amfiteater Romawi yang dibangun pada abad pertama ini akan menjadi latar belakang parade atlet dari 92 negara yang akan merayakan berakhirnya kompetisi selama 17 hari di Italia utara.

Klasemen Akhir: Norwegia Tak Terbendung

Norwegia kembali menegaskan dominasinya sebagai kekuatan utama olahraga musim dingin. Hingga Sabtu (21/2), Norwegia memimpin klasemen medali dengan koleksi 16 emas. Bintang ski lintas alam, Johannes Høsflot Klæbo, menjadi sorotan utama setelah menggenapkan koleksi emasnya menjadi 10, sebuah rekor Greatest of All Time (GOAT) di ajang Olimpiade Musim Dingin.

Peringkat Negara Emas Total Medali
1 Norwegia 16 34
2 Amerika Serikat 9 27
3 Italia (Host) 9 26

Handover ke Alpen Prancis 2030

Momen krusial dalam upacara penutupan adalah prosesi handover atau penyerahan bendera Olimpiade. Italia secara resmi akan menyerahkan tongkat estafet kepada Alpen Prancis, yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2030.

Upacara ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan musik dari artis lokal Italia seperti Achille Lauro dan DJ ternama Gabry Ponte, yang akan memadukan musik elektronik modern dengan kemegahan opera klasik di dalam amfiteater.

Informasi Siaran Langsung:
Upacara Penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 dapat disaksikan di Indonesia pada Senin, 23 Februari 2026 pukul 02.30 WIB melalui saluran TVRI Sport dan layanan streaming resmi Olympics.com.

FAQ Penutupan Olimpiade 2026

  • Di mana upacara penutupan diadakan? Di Arena Verona, sebuah amfiteater Romawi kuno di kota Verona, Italia.
  • Siapa juara umum Olimpiade 2026? Norwegia dipastikan menjadi juara umum dengan raihan medali emas terbanyak.
  • Kapan Olimpiade Musim Dingin berikutnya? Edisi berikutnya akan digelar di Alpen Prancis pada tahun 2030.



Editor : Indrastuti
