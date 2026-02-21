Daftar Peraih Emas Ski Gaya Bebas Olimpiade 2026: Dominasi Norwegia & Tiongkok

Headline
Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 telah resmi menobatkan para penguasa baru di lereng salju Livigno. Cabang Ski Gaya Bebas tahun ini menjadi sangat spesial karena menandai penggunaan penuh teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam sistem penilaian dan sensor biometrik pada peralatan atlet.
Berikut adalah daftar atlet yang berhasil meraih podium tertinggi di berbagai nomor Ski Gaya Bebas pada Februari 2026:
|Nomor Pertandingan
|Peraih Emas (Negara)
|Skor Akhir
|Teknologi Kunci
|Men's Big Air
|Birk Ruud (Norwegia)
|189.50
|Snowcookie Tri-Sensors
|Men's Slopestyle
|Birk Ruud (Norwegia)
|94.25
|Carbon-Weave Skis
|Men's Halfpipe
|Alex Ferreira (USA)
|93.75
|AR Smart Goggles
|Women's Big Air
|Megan Oldham (Kanada)
|180.75
|Bio-Mechanical Suits
|Women's Slopestyle
|Mathilde Gremaud (Swiss)
|89.50
|AI-Path Optimization
|Men's Aerials
|Wang Xindi (China)
|132.60
|8K Video Analytics
Kemenangan di Olimpiade 2026 bukan lagi hanya soal bakat mentah, melainkan efisiensi teknologi. Birk Ruud, misalnya, menggunakan Smart Ski Bindings yang dapat melepaskan tekanan secara otomatis jika sensor mendeteksi sudut pendaratan yang berisiko cedera, memberikan kepercayaan diri lebih untuk mencoba trik ekstrem.
Di sisi lain, Alex Ferreira memanfaatkan teknologi HUD Goggles. Kacamata ini memberikan data real-time mengenai kecepatan angin di dalam pipe, sehingga ia bisa menyesuaikan tenaga saat melakukan pop-off di bibir halfpipe. Ini menjelaskan mengapa Ferreira mampu menjaga konsistensi tinggi lompatannya di atas 14 kaki sepanjang tiga putaran final.
Olimpiade Musim Dingin 2026 membuktikan bahwa teknologi adalah mitra tak terpisahkan dari prestasi atletik. Birk Ruud dan Alex Ferreira adalah pionir yang berhasil menjinakkan teknologi untuk mencapai puncak performa manusia. Dengan berakhirnya nomor Ski Gaya Bebas, fokus dunia kini beralih pada bagaimana inovasi ini akan diadopsi oleh para atlet amatir di masa depan.
Meskipun tidak meraih emas di nomor Big Air dan Slopestyle, Eileen Gu (China) menjadi atlet wanita paling sukses secara historis dengan total 5 medali Olimpiade setelah meraih dua perak di Milano Cortina.
Snowcookie adalah sistem sensor pintar yang dipasang pada skis dan dada atlet untuk melacak metrik seperti sinkronisasi tubuh, distribusi berat, dan aerodinamika saat meluncur.
Seluruh pertandingan final diselenggarakan di Livigno Snow Park, Italia, yang dikenal sebagai salah satu lintasan terbaik di pegunungan Alpen.
