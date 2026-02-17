Daftar Peraih Medali Ski Gaya Bebas Big Air Putra Olimpiade Musim Dingin 2026 dan Skor Lengkap Final!

Daftar Peraih Medali Ski Gaya Bebas Big Air Putra 2026(Dok. The Google Mail)

ATLET Norwegia, Birk Ruud, sukses mempertahankan gelar juara dan meraih medali emas dalam final Ski Gaya Bebas Big Air Putra Olimpiade Musim Dingin 2026 yang digelar di Livigno Snow Park, Selasa (17/2). Ruud mencatatkan skor total 189.50, sekaligus mengamankan medali emas keduanya di ajang Milano Cortina 2026.

Double Gold untuk Norwegia

Birk Ruud kini resmi menyandang status peraih dua medali emas (double gold) di Olimpiade 2026 setelah sebelumnya memenangkan nomor Slopestyle. Ia menjadi atlet freeski pertama yang mampu mempertahankan gelar Big Air di dua edisi olimpiade berturut-turut.

Hasil Lengkap Final Big Air Putra 2026

Persaingan di babak final berlangsung sangat ketat. Mac Forehand (Amerika Serikat) yang menjadi unggulan utama di kualifikasi harus mengakui keunggulan Ruud dan membawa pulang medali perak. Berikut adalah daftar lengkap peraih medali dan skor final:

Peringkat Atlet Negara Total Skor 1 (Emas) Birk Ruud Norwegia 189.50 2 (Perak) Mac Forehand Amerika Serikat 186.75 3 (Perunggu) Matěj Švancer Austria 183.25 4 Luca Harrington Selandia Baru 179.25 5 Tormod Frostad Norwegia 177.50

Dominasi Skandinavia dan Kejutan Austria

Keberhasilan Matěj Švancer meraih perunggu menjadi sorotan utama bagi kontingen Austria. Ini adalah medali olimpiade pertama bagi Austria di cabang freestyle skiing nomor Big Air. Švancer melakukan lompatan teknis tinggi pada putaran kedua yang memberinya skor 92.00, salah satu skor tertinggi dalam satu putaran di final hari ini.

Di sisi lain, Amerika Serikat tetap menunjukkan dominasinya dengan menempatkan Mac Forehand di podium. Meskipun demikian, kegagalan Alex Hall melaju ke babak final setelah terjatuh di kualifikasi menjadi kerugian besar bagi tim AS yang awalnya menargetkan sapu bersih medali.

Pertandingan ini diselenggarakan di Livigno Snow Park, yang terletak di pegunungan Alpen Italia, dengan kondisi cuaca yang cerah namun bersuhu ekstrem mencapai -12 derajat Celcius saat final berlangsung malam hari waktu setempat. (Z-10)