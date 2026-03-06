ILLIT dan CORTIS Meriahkan Jamuan Atlet Olimpiade Milano-Cortina 2026 di Blue House

Momen ILLIT dan CORTIS Bersama Presiden dan Ibu Negara Korea Selatan.(Sumber: X /@theillitnews_)

Atmosfer kemenangan menyelimuti Blue House, Seoul, saat Pemerintah Korea Selatan menggelar jamuan kehormatan untuk menyambut kepulangan kontingen atlet dari Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026. Acara yang berlangsung pada Jumat, 6 Maret 2026 ini menjadi semakin istimewa dengan kehadiran dua grup K-pop populer, ILLIT dan CORTIS, sebagai pengisi acara utama.

Perayaan ini menandai berakhirnya perjuangan panjang para atlet Korea Selatan di Italia. Berbeda dengan acara kenegaraan yang biasanya formal, jamuan kali ini berlangsung hangat dan penuh keakraban antara tokoh negara, atlet, dan figur publik.

Apresiasi Tertinggi untuk Pejuang Medali

Korea Selatan berhasil mengukuhkan posisinya di kancah olahraga musim dingin dunia dengan raihan medali emas, perak, dan perunggu yang signifikan. Cabang olahraga unggulan seperti short track speed skating, speed skating, dan ski kembali menjadi lumbung medali bagi Negeri Gingseng di Milan dan Cortina d'Ampezzo.

Presiden dan Ibu Negara Korea Selatan menyambut langsung para atlet dalam suasana yang santai. Tawa dan sorakan bangga memenuhi ruangan saat para pahlawan olahraga ini berbagi kisah perjuangan mereka di lintasan es Italia serta motivasi bagi generasi muda yang ingin mengikuti jejak mereka.

Penampilan Energik ILLIT dan Kolaborasi Epik Bersama CORTIS

Grup asuhan Belift Lab, ILLIT, yang telah mencuri perhatian global sejak debutnya melalui program "R U Next?", tampil memukau dengan deretan lagu hits mereka. Penampilan energik mereka menjadi sorotan utama, terutama saat melakukan kolaborasi spesial dengan CORTIS di atas panggung.

Kehadiran para idola K-pop ini bukan sekadar hiburan semata, melainkan bukti nyata bagaimana budaya populer (K-pop) terus bersinergi dengan olahraga nasional untuk membangun semangat kebangsaan. Bagi para atlet, kehadiran ILLIT dan CORTIS memberikan energi positif dan apresiasi moral yang tinggi setelah melewati tekanan kompetisi tingkat dunia.

Sinergi Olahraga dan Hiburan

Kolaborasi antara dunia hiburan dan olahraga di Korea Selatan terbukti efektif dalam memupuk rasa bangga nasional. Jamuan di Blue House ini menjadi simbol perayaan atas dedikasi para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Dengan berakhirnya Olimpiade Milano-Cortina 2026, para atlet kini bersiap untuk kembali ke pemusatan latihan, membawa semangat baru yang ditularkan dalam acara apresiasi ini. Keberhasilan mereka diharapkan mampu memicu minat generasi Z dan Alpha di Korea Selatan untuk terjun ke dunia olahraga musim dingin. (International Olympic Committee, Belift Lab, Profil Grup ILLIT, Dokumentasi Blue House Korea Selatan/Z-10)