Jadwal Siaran Langsung Final Freestyle Skiing Halfpipe Olimpiade Musim Dingin 2026: Eileen Gu vs Zoe Atkin

BINTANG freestyle skiing asal Tiongkok, Eileen Gu, bersiap mengukir sejarah baru dalam kariernya di Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milano Cortina. Setelah meraih dua medali perak di nomor Slopestyle dan Big Air awal pekan ini, Gu kini membidik medali emas di nomor spesialisnya, Halfpipe, yang akan berlangsung di Livigno Snow Park.
Hingga saat ini, Eileen Gu telah mengukuhkan dirinya sebagai atlet freestyle skiing wanita paling berprestasi dalam sejarah Olimpiade dengan total enam medali. Final Halfpipe yang dijadwalkan pada Sabtu, 21 Februari 2026, menjadi kesempatan terakhirnya untuk membawa pulang emas dari Italia sekaligus mempertahankan gelar juara bertahan yang ia raih empat tahun lalu di Beijing.
Berdasarkan data resmi kompetisi di Livigno Snow Park, berikut adalah jadwal lengkap babak final:
|Sesi Final
|Waktu Lokal (CET)
|Waktu Indonesia (WIB)
|Final Run 1
|19.30
|01.30 (Minggu dini hari)
|Final Run 2
|20.00
|02.00 (Minggu dini hari)
|Final Run 3
|20.30
|02.30 (Minggu dini hari)
Meski berstatus sebagai favorit utama, langkah Eileen Gu tidak akan mudah. Dalam babak kualifikasi yang berlangsung Kamis (19/2), Gu sempat mengalami insiden terjatuh pada lompatan pertama sebelum akhirnya bangkit dan mengamankan posisi di final. Kegigihan ini menjadi ciri khas Gu yang sering kali tampil lebih baik di bawah tekanan besar.
Pesaing terberat datang dari atlet Britania Raya, Zoe Atkin, yang tampil impresif dan memuncaki klasemen kualifikasi dengan skor di atas 91 poin. Atkin dikenal memiliki amplitude (ketinggian lompatan) yang luar biasa, yang bisa menjadi ancaman serius bagi ambisi emas Gu. Selain itu, Li Fanghui dari Tiongkok juga diprediksi akan memberikan tekanan setelah menunjukkan performa solid di babak penyisihan.
Jika Eileen Gu memenangkan emas di Halfpipe, ia akan menjadi atlet freestyle skiing pertama yang mengoleksi medali di tiga disiplin berbeda dalam dua edisi Olimpiade berturut-turut (Total 6 medali Olimpiade).
Bagi Eileen Gu, final ini bukan sekadar soal medali, melainkan pembuktian dominasi di tengah kesibukannya sebagai model internasional dan mahasiswi Universitas Stanford. Publik menantikan apakah "Snow Queen" ini mampu menutup kampanyenya di Italia dengan lagu kebangsaan Tiongkok yang berkumandang di Livigno.
