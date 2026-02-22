Jadwal Hari Terakhir Olimpiade 2026: Final Hoki Es Kanada vs AS dan Penutupan di Verona

Headline
Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi memasuki hari ke-17 sekaligus hari terakhir pada Minggu, 22 Februari 2026. Sejumlah nomor bergengsi akan memperebutkan medali emas terakhir sebelum api Olimpiade dipadamkan dalam upacara penutupan di Verona.
Hari terakhir ini akan menyuguhkan empat cabang olahraga utama yang memperebutkan medali emas:
|Cabang Olahraga
|Nomor Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Hoki Es Putra
|Final: Kanada vs Amerika Serikat
|20:10 WIB
|Cross-Country Skiing
|50km Mass Start Classic (Putri)
|16:00 WIB
|Bobsleigh
|Four-man Final (Heat 3 & 4)
|09:15 WIB
|Curling
|Final Putri: Swiss vs Jepang/Inggris
|08:05 WIB
Pertandingan yang paling dinantikan adalah final hoki es putra yang mempertemukan dua raksasa, Kanada dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya sejak 2014 para pemain bintang dari NHL kembali bertanding di panggung Olimpiade. Kanada mengincar emas ke-10 mereka, sementara AS berupaya mengakhiri dahaga emas sejak "Miracle on Ice" tahun 1980.
Setelah seluruh kompetisi usai, upacara penutupan bertajuk "Beauty in Action" akan digelar di Verona Arena pada pukul 20:30 waktu setempat (Senin, 02:30 WIB). Lokasi ini sangat istimewa karena merupakan amfiteater Romawi kuno berusia 2.000 tahun.
Upacara penutupan juga akan menandai prosesi handover (penyerahan bendera) kepada tuan rumah edisi berikutnya, yaitu Alpen Prancis (French Alps 2030).
