Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Hari Terakhir Olimpiade 2026: Final Hoki Es Kanada vs AS dan Penutupan di Verona

Media Indonesia
22/2/2026 10:31
Jadwal Hari Terakhir Olimpiade 2026: Final Hoki Es Kanada vs AS dan Penutupan di Verona
Ilustrasi(olympics.com)

 

Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi memasuki hari ke-17 sekaligus hari terakhir pada Minggu, 22 Februari 2026. Sejumlah nomor bergengsi akan memperebutkan medali emas terakhir sebelum api Olimpiade dipadamkan dalam upacara penutupan di Verona.

Pertandingan Perebutan Medali Hari Ini

Hari terakhir ini akan menyuguhkan empat cabang olahraga utama yang memperebutkan medali emas:

Cabang Olahraga Nomor Pertandingan Waktu (WIB)
Hoki Es Putra Final: Kanada vs Amerika Serikat 20:10 WIB
Cross-Country Skiing 50km Mass Start Classic (Putri) 16:00 WIB
Bobsleigh Four-man Final (Heat 3 & 4) 09:15 WIB
Curling Final Putri: Swiss vs Jepang/Inggris 08:05 WIB

Sajian Utama: Final Hoki Es Kanada vs AS

Pertandingan yang paling dinantikan adalah final hoki es putra yang mempertemukan dua raksasa, Kanada dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya sejak 2014 para pemain bintang dari NHL kembali bertanding di panggung Olimpiade. Kanada mengincar emas ke-10 mereka, sementara AS berupaya mengakhiri dahaga emas sejak "Miracle on Ice" tahun 1980.

Upacara Penutupan di Arena di Verona

Setelah seluruh kompetisi usai, upacara penutupan bertajuk "Beauty in Action" akan digelar di Verona Arena pada pukul 20:30 waktu setempat (Senin, 02:30 WIB). Lokasi ini sangat istimewa karena merupakan amfiteater Romawi kuno berusia 2.000 tahun.

Informasi Penting: Norwegia dipastikan keluar sebagai juara umum Olimpiade Musim Dingin 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas (per data 21 Februari), memecahkan rekor dunia mereka sendiri yang sebelumnya diraih di Beijing 2022.

Upacara penutupan juga akan menandai prosesi handover (penyerahan bendera) kepada tuan rumah edisi berikutnya, yaitu Alpen Prancis (French Alps 2030).



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved