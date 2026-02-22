Jadwal Hari Terakhir Olimpiade 2026: Final Hoki Es Kanada vs AS dan Penutupan di Verona

Ilustrasi(olympics.com)

Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi memasuki hari ke-17 sekaligus hari terakhir pada Minggu, 22 Februari 2026. Sejumlah nomor bergengsi akan memperebutkan medali emas terakhir sebelum api Olimpiade dipadamkan dalam upacara penutupan di Verona.

Pertandingan Perebutan Medali Hari Ini

Hari terakhir ini akan menyuguhkan empat cabang olahraga utama yang memperebutkan medali emas:

Cabang Olahraga Nomor Pertandingan Waktu (WIB) Hoki Es Putra Final: Kanada vs Amerika Serikat 20:10 WIB Cross-Country Skiing 50km Mass Start Classic (Putri) 16:00 WIB Bobsleigh Four-man Final (Heat 3 & 4) 09:15 WIB Curling Final Putri: Swiss vs Jepang/Inggris 08:05 WIB

Sajian Utama: Final Hoki Es Kanada vs AS

Pertandingan yang paling dinantikan adalah final hoki es putra yang mempertemukan dua raksasa, Kanada dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya sejak 2014 para pemain bintang dari NHL kembali bertanding di panggung Olimpiade. Kanada mengincar emas ke-10 mereka, sementara AS berupaya mengakhiri dahaga emas sejak "Miracle on Ice" tahun 1980.

Upacara Penutupan di Arena di Verona

Setelah seluruh kompetisi usai, upacara penutupan bertajuk "Beauty in Action" akan digelar di Verona Arena pada pukul 20:30 waktu setempat (Senin, 02:30 WIB). Lokasi ini sangat istimewa karena merupakan amfiteater Romawi kuno berusia 2.000 tahun.

Informasi Penting: Norwegia dipastikan keluar sebagai juara umum Norwegia dipastikan keluar sebagai juara umum Olimpiade Musim Dingin 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas (per data 21 Februari), memecahkan rekor dunia mereka sendiri yang sebelumnya diraih di Beijing 2022.

Upacara penutupan juga akan menandai prosesi handover (penyerahan bendera) kepada tuan rumah edisi berikutnya, yaitu Alpen Prancis (French Alps 2030).