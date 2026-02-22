Jadwal & Prediksi Kanada vs AS: Misi Balas Dendam Negeri Paman Sam di Final Hoki Es

Headline
Puncak kompetisi hoki es putra di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 akhirnya mempertemukan dua raksasa dunia: Kanada melawan Amerika Serikat. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di PalaItalia Santa Giulia, Milan, pada Minggu (22/2) malam WIB.
Setelah absennya pemain NHL pada dua edisi sebelumnya, final 2026 ini menjadi ajang pembuktian sesungguhnya. Kanada tampil dominan sepanjang turnamen dengan lini serang yang dipimpin oleh veteran Sidney Crosby dan bintang muda Connor McDavid. Di sisi lain, Amerika Serikat mengandalkan kecepatan transisi yang dimotori oleh Auston Matthews dan Jack Hughes.
|Faktor Kunci
|Kanada
|Amerika Serikat
|Kiper Utama
|Connor Hellebuyck
|Jake Oettinger
|Pemain Kunci
|Connor McDavid
|Auston Matthews
|Kelebihan
|Pengalaman & Fisik
|Kecepatan & Agresivitas
Dalam lima pertemuan terakhir di turnamen internasional (termasuk World Championship), Kanada unggul tipis dengan tiga kemenangan. Namun, skuad AS tahun ini dinilai memiliki pertahanan paling solid dengan rata-rata hanya kebobolan 1,2 gol per pertandingan selama fase grup hingga semifinal.
Bagi para pecinta olahraga di Indonesia, pertandingan final hoki es putra Olimpiade 2026 ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar pada pukul 20:10 WIB. Kemenangan di laga ini juga akan menentukan posisi akhir di klasemen medali, di mana Amerika Serikat masih bersaing ketat dengan Norwegia di posisi puncak.
Siapakah yang akan membawa pulang emas? Apakah "The Maple Leaf" akan kembali berjaya, atau "The Stars and Stripes" yang akan mengukir sejarah baru?
