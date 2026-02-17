Jadwal Olimpiade Musim Dingin 2026 18 Februari: Final Slalom & Aerials

Ilustrasi(olympics.com)

Memasuki hari ke-12 penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, Rabu (18/2/2026), persaingan perebutan medali emas semakin memuncak. Terdapat beberapa nomor final unggulan yang akan berlangsung di klaster Cortina d'Ampezzo dan Livigno.

Highlight Besok: Final Slalom Putri di Alpine Skiing dan perempat final Ice Hockey Putra menjadi menu utama yang paling dinantikan.

Jadwal Pertandingan dalam Waktu Indonesia Barat (WIB)

Berikut adalah jadwal estimasi pertandingan berdasarkan waktu lokal Italia yang dikonversi ke WIB:

Waktu (WIB) Cabang Olahraga Agenda / Nomor 15.45 WIB Cross-Country Skiing Team Sprint Free (Kualifikasi) 16.00 WIB Alpine Skiing Women's Slalom (Run 1) 17.30 WIB Freestyle Skiing Women's Aerials (FINAL MEDALI) 19.30 WIB Alpine Skiing Women's Slalom (FINAL MEDALI) 21.00 WIB Ice Hockey Men's Quarterfinal (Laga 1) 23.30 WIB Cross-Country Skiing Team Sprint Free (FINAL MEDALI)

Selain nomor-nomor di atas, cabang Curling juga akan menggelar lanjutan babak round robin untuk kategori putra dan putri mulai pukul 15.00 WIB. Sementara itu, babak penyisihan Figure Skating kategori Women's Short Program akan dimulai pada dini hari tanggal 19 Februari WIB.

Pastikan Anda terus memantau update perolehan medali dan hasil pertandingan Olimpiade Musim Dingin 2026 secara real-time untuk mendukung atlet favorit Anda.