Jadwal Olimpiade Musim Dingin 20 Februari: Perebutan Tiket Final Hoki Es

Perhelatan Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 telah memasuki fase krusial pada Jumat, 20 Februari 2026. Hari ini, perhatian dunia tertuju pada Santagiulia Arena dan pegunungan Italia utara, di mana enam medali emas akan diperebutkan serta penentuan finalis cabang olahraga bergengsi, hoki es putra.
Cabang hoki es putra mencapai puncaknya dengan dua pertandingan semifinal yang mempertemukan tim-tim raksasa dunia. Berikut adalah jadwal pertandingannya (waktu setempat):
Berikut adalah daftar cabang olahraga yang akan menggelar babak final dan memperebutkan medali hari ini:
|Cabang Olahraga
|Nomor Pertandingan
|Waktu (Local Time)
|Freestyle Skiing
|Women's Ski Cross Finals
|12:10
|Freestyle Skiing
|Men's Freeski Halfpipe Final
|18:30
|Short Track
|Men's 5000m Relay - Final A
|21:30
|Short Track
|Women's 1500m - Final A
|22:07
Selain perebutan medali, beberapa cabang olahraga juga terus melanjutkan babak kualifikasi dan latihan resmi:
Pantau terus Media Indonesia untuk mendapatkan update perolehan medali dan hasil pertandingan terbaru dari ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.
