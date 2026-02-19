Jadwal Olimpiade Musim Dingin 20 Februari: Perebutan Tiket Final Hoki Es

Ilustrasi(olympics.com)

Perhelatan Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 telah memasuki fase krusial pada Jumat, 20 Februari 2026. Hari ini, perhatian dunia tertuju pada Santagiulia Arena dan pegunungan Italia utara, di mana enam medali emas akan diperebutkan serta penentuan finalis cabang olahraga bergengsi, hoki es putra.

Sorotan Utama: Semifinal Hoki Es Putra

Cabang hoki es putra mencapai puncaknya dengan dua pertandingan semifinal yang mempertemukan tim-tim raksasa dunia. Berikut adalah jadwal pertandingannya (waktu setempat):

Kanada vs Finlandia: 10:40 (Santagiulia Arena) - Duel dua kekuatan tradisional hoki es dunia.

10:40 (Santagiulia Arena) - Duel dua kekuatan tradisional hoki es dunia. Amerika Serikat vs Slovakia: 15:10 (Santagiulia Arena) - Slovakia yang menjadi kuda hitam akan menantang dominasi tim AS.

Jadwal Perebutan Medali Emas (20 Februari 2026)

Berikut adalah daftar cabang olahraga yang akan menggelar babak final dan memperebutkan medali hari ini:

Cabang Olahraga Nomor Pertandingan Waktu (Local Time) Freestyle Skiing Women's Ski Cross Finals 12:10 Freestyle Skiing Men's Freeski Halfpipe Final 18:30 Short Track Men's 5000m Relay - Final A 21:30 Short Track Women's 1500m - Final A 22:07

Agenda Lainnya

Selain perebutan medali, beberapa cabang olahraga juga terus melanjutkan babak kualifikasi dan latihan resmi:

Bobsleigh: Latihan resmi 4-man (09:00) dan 2-woman (13:00).

Latihan resmi 4-man (09:00) dan 2-woman (13:00). Freestyle Skiing: Kualifikasi Men's Halfpipe yang sempat tertunda kini dijadwalkan mulai pukul 10:30.

Catatan Redaksi: Seluruh jadwal di atas mengikuti waktu setempat Italia (CET). Untuk Waktu Indonesia Barat (WIB), silakan tambahkan 6 jam dari waktu yang tertera.

Pantau terus Media Indonesia untuk mendapatkan update perolehan medali dan hasil pertandingan terbaru dari ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.