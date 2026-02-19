Update Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026: Dominasi Norwegia dan Peta Baru Kekuatan Dunia

Ilustrasi(olympics.com)

Kontingen Norwegia semakin mengukuhkan posisinya sebagai penguasa salju dengan memuncaki klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Musim Dingin 2026 hingga Kamis, 19 Februari 2026. Dominasi tim Skandinavia ini kian sulit dikejar, namun sejarah baru tercipta melalui keberhasilan negara tropis meraih podium tertinggi.

Hingga hari ke-12 penyelenggaraan di Milano-Cortina, Norwegia telah mengoleksi total 33 medali yang terdiri dari 15 emas, 10 perak, dan 8 perunggu. Keberhasilan ini didorong oleh performa gemilang di cabang ski lintas alam dan biathlon.

Daftar Klasemen Medali Sementara Olimpiade Musim Dingin 2026 (Top 5)

Peringkat Negara Emas Perak Perunggu Total 1 Norwegia 15 10 8 33 2 Italia (Host) 9 7 6 22 3 Amerika Serikat 8 11 9 28 4 Jerman 8 6 5 19 5 Austria 7 8 7 22

Sejarah Baru: Emas Pertama untuk Negara Tropis

Meskipun Norwegia mendominasi, sorotan dunia tertuju pada Lucas Braathen. Atlet yang mewakili Brasil tersebut berhasil meraih medali emas di nomor Giant Slalom putra. Keberhasilan Braathen menandai pertama kalinya dalam sejarah sebuah negara Amerika Latin dan negara tropis memenangkan medali emas di Olimpiade Musim Dingin.

Baca juga : Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026: Norwegia Kokoh di Puncak, Tuan Rumah Italia Konsisten

"Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua anak di Brasil yang bermimpi bahwa salju bukanlah penghalang," ujar Braathen dalam konferensi pers di Cortina d'Ampezzo.

Rekor Abadi Johannes Klaebo

Dari sisi prestasi individu, Johannes Hoesflot Klaebo resmi menyandang status sebagai atlet tersukses sepanjang masa di Winter Olympics. Dengan tambahan emas di nomor sprint hari ini, Klaebo kini mengoleksi 10 medali emas, melampaui rekor legenda biathlon Ole Einar Bjoerndalen.

Sementara itu, tuan rumah Italia terus menempel ketat di posisi kedua berkat performa impresif di cabang Short Track Speed Skating. Dukungan penuh penonton di Milan menjadi kunci keberhasilan para atlet Azzurri mempertahankan momentum medali emas dalam tiga hari berturut-turut.

Persaingan klasemen diprediksi akan terus memanas hingga upacara penutupan, terutama dengan masih banyaknya medali yang akan diperebutkan di cabang hoki es dan figure skating dalam beberapa hari ke depan.