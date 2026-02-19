Klasemen Medali Olimpiade Musim Dingin 2026: Norwegia Kokoh di Puncak, Tuan Rumah Italia Konsisten

Headline
KONTINGEN Norwegia semakin mengukuhkan posisinya sebagai penguasa salju dengan memuncaki klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Musim Dingin 2026 hingga Kamis, 19 Februari 2026. Hingga pagi ini, tim "Negeri Matahari Tengah Malam" tersebut telah mengoleksi total 33 medali, dengan rincian 15 emas, 8 perak, dan 10 perunggu.
Dominasi Norwegia sulit dipatahkan setelah tambahan emas terbaru datang dari cabang olahraga cross-country skiing. Kemenangan Johannes Hoesflot Klaebo di nomor sprint putra menjadi kunci utama yang menjauhkan jarak perolehan emas Norwegia dari para pesaing terdekatnya. Klaebo kini tercatat sebagai atlet tersukses sepanjang masa di ajang musim dingin.
|Peringkat
|Negara
|Emas
|Perak
|Perunggu
|Total
|1
|Norwegia
|15
|8
|10
|33
|2
|Italia (Tuan Rumah)
|9
|5
|12
|26
|3
|Amerika Serikat
|7
|11
|6
|24
|4
|Prancis
|6
|7
|4
|17
|5
|Belanda
|6
|7
|2
|15
Tuan rumah Italia membuntuti di posisi kedua dengan perolehan 9 medali emas. Dukungan publik di Milano dan Cortina d'Ampezzo terbukti ampuh mendongkrak performa atlet Azzurri, terutama di cabang short track speed skating dan luge yang menjadi lumbung medali mereka. Italia juga mencatatkan sejarah setelah pasangan figure skating mereka meraih skor tertinggi sepanjang masa di babak short program.
Kejutan bersejarah datang dari kontingen Brasil. Melalui atlet Lucas Braathen di nomor Giant Slalom putra, Brasil menjadi negara tropis dan Amerika Latin pertama yang berhasil memenangkan medali emas dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin. Braathen tampil agresif untuk mengungguli favorit dari Austria dan Swiss dengan selisih waktu gabungan hanya 0,12 detik.
Sementara itu, Tiongkok mulai bangkit melalui aksi Su Yiming yang meraih emas di cabang snowboard slopestyle putra. Kemenangan ini sangat emosional karena diraih tepat pada hari ulang tahun Su yang ke-22. Tiongkok juga mencatatkan sejarah di lintasan speed skating dengan meraih perunggu nomor team pursuit putra, medali pertama mereka di nomor beregu sepanjang sejarah keikutsertaan.
