Rekap Hasil Olimpiade 2026: Klaebo Cetak Rekor GOAT Raih 10 Emas

Hari ke-12 penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina, Kamis (19/2), menjadi momen bersejarah yang mengubah peta rekor dunia. Bintang Norwegia, Johannes Hoesflot Klaebo, resmi menjadi atlet tersukses dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin setelah mengamankan medali emas ke-10 sepanjang kariernya.
Klaebo tampil dominan di nomor sprint putra cross-country skiing, menyentuh garis finis dengan keunggulan signifikan atas rival-rivalnya dari Swedia dan Prancis. Dengan tambahan satu emas ini, Klaebo kini melampaui rekor legendaris Ole Einar Bjoerndalen sebagai pengoleksi emas terbanyak di ajang musim dingin.
|Peringkat
|Negara
|Emas
|Perak
|Perunggu
|Total
|1
|Norwegia
|15
|10
|8
|33
|2
|Italia
|9
|7
|6
|22
|3
|Amerika Serikat
|8
|11
|9
|28
Selain rekor Klaebo, dunia olahraga dikejutkan oleh keberhasilan Lucas Braathen yang menyumbangkan medali emas pertama bagi Brasil di ajang Olimpiade Musim Dingin. Braathen memenangi nomor Giant Slalom putra, sebuah pencapaian yang sangat langka bagi atlet dari negara tropis.
Sementara itu, kontingen Tiongkok mencatatkan hari yang gemilang. Su Yiming berhasil meraih emas di cabang snowboard slopestyle tepat di hari ulang tahunnya yang ke-22. Kemenangan ini disusul oleh emas dari veteran Xu Mengtao di nomor freestyle skiing aerials putri, yang membuktikan dominasi Tiongkok di cabang udara tetap terjaga.
Tuan rumah Italia saat ini masih menempel ketat di posisi kedua klasemen. Dukungan publik di Milan dan Cortina d'Ampezzo diharapkan mampu membawa Azzurri menambah pundi emas di cabang figure skating dan hoki es yang akan segera memasuki babak final.
