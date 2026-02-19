Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Rekap Hasil Olimpiade 2026: Klaebo Cetak Rekor GOAT Raih 10 Emas

Media Indonesia
19/2/2026 16:27
Rekap Hasil Olimpiade 2026: Klaebo Cetak Rekor GOAT Raih 10 Emas
Ilustrasi(olympics.com)

 

Hari ke-12 penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina, Kamis (19/2), menjadi momen bersejarah yang mengubah peta rekor dunia. Bintang Norwegia, Johannes Hoesflot Klaebo, resmi menjadi atlet tersukses dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin setelah mengamankan medali emas ke-10 sepanjang kariernya.

Klaebo tampil dominan di nomor sprint putra cross-country skiing, menyentuh garis finis dengan keunggulan signifikan atas rival-rivalnya dari Swedia dan Prancis. Dengan tambahan satu emas ini, Klaebo kini melampaui rekor legendaris Ole Einar Bjoerndalen sebagai pengoleksi emas terbanyak di ajang musim dingin.

Klasemen Medali Sementara (Update 19 Februari 2026)

Peringkat Negara Emas Perak Perunggu Total
1 Norwegia 15 10 8 33
2 Italia 9 7 6 22
3 Amerika Serikat 8 11 9 28

Keajaiban dari Brasil dan Tiongkok

Selain rekor Klaebo, dunia olahraga dikejutkan oleh keberhasilan Lucas Braathen yang menyumbangkan medali emas pertama bagi Brasil di ajang Olimpiade Musim Dingin. Braathen memenangi nomor Giant Slalom putra, sebuah pencapaian yang sangat langka bagi atlet dari negara tropis.

Sementara itu, kontingen Tiongkok mencatatkan hari yang gemilang. Su Yiming berhasil meraih emas di cabang snowboard slopestyle tepat di hari ulang tahunnya yang ke-22. Kemenangan ini disusul oleh emas dari veteran Xu Mengtao di nomor freestyle skiing aerials putri, yang membuktikan dominasi Tiongkok di cabang udara tetap terjaga.

Tuan rumah Italia saat ini masih menempel ketat di posisi kedua klasemen. Dukungan publik di Milan dan Cortina d'Ampezzo diharapkan mampu membawa Azzurri menambah pundi emas di cabang figure skating dan hoki es yang akan segera memasuki babak final.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved