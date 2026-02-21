Olimpiade Musim Dingin 2026: Prancis Rebut Emas Estafet Campuran Ski Mountaineering

Pasangan Emily Harrop dan Thibault Anselmet mengantarkan Prancis meraih medali emas nomor estafet campuran ski mountaineering pada Olimpiade di Bormio, Sabtu (21/2).(Dok. ISMF)

PASANGAN Emily Harrop dan Thibault Anselmet mengantarkan Prancis meraih medali emas nomor estafet campuran ski mountaineering pada Olimpiade Musim Dingin 2026 di Bormio, Sabtu (21/2).

Duet Prancis itu mencatat waktu tercepat 26 menit 57,44 detik dalam lomba yang menggabungkan dua tanjakan, dua turunan, serta satu segmen lari dengan ski yang dipanggul di ransel pada setiap putaran menanjak.

Format tersebut menuntut daya tahan ekstra karena atlet harus berganti teknik secara cepat di setiap transisi.

Medali perak diraih pasangan Swis, Marianne Fatton dan Jon Kistler, yang finis 11,86 detik di belakang Prancis.

Sementara itu, Ana Alonso Rodriguez dan Oriol Cardona Coll dari Spanyol melengkapi podium di posisi ketiga.

Harrop, yang lahir di Pegunungan Alpen Prancis dari orang tua berkebangsaan Inggris, tampil dominan sejak awal. Peraih perak nomor sprint individu itu langsung membuka jarak atas Fatton dan Alonso Rodriguez, masing-masing peraih emas dan perunggu sprint.

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Anselmet saat mengambil alih estafet. Ia menjaga ritme di depan Kistler dan Cardona Coll, juara sprint putra, meski sempat mendapat tekanan ketat dari kubu Swiss.

Ski mountaineering menjalani debut Olimpiade Musim Dingin 2026 pada edisi Milan Cortina. Jika nomor sprint menghadirkan versi singkat dari disiplin ini, estafet campuran justru menjadi ujian stamina sesungguhnya dengan lintasan menanjak yang menguras paru-paru di jalur Stelvio.

Pada putaran keduanya, Harrop semakin memperlebar jarak hingga lebih dari 27 detik atas para pesaingnya. Drama sempat terjadi ketika Alonso Rodriguez melewati garis transisi, sehingga dikenai penalti waktu tiga detik.

Di sektor putra, Kistler sempat memangkas selisih menjadi delapan detik. Namun Anselmet tetap tenang dan konsisten. Gerakannya yang halus dan terukur menutupi kerasnya tuntutan fisik lintasan tersebut.

Anselmet akhirnya meluncur di turunan terakhir dengan satu tangan menggenggam tongkat dan tangan lainnya mengepal merayakan kemenangan saat melintasi garis finis memastikan emas perdana estafet campuran ski mountaineering menjadi milik Prancis. (Z-10)