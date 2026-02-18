Mark McMorris Raih Emas Olimpiade 2026: Legenda Snowboarding Kanada & Kisah Comeback Heroik

Mark McMorris.(Olympics.com)

NAMA Mark McMorris, atlet snowboarding asal Kanada yang dikenal dengan julukan Sparky dan The Comeback Kid, menorehkan sejarah baru dengan meraih medali emas Snowboard Slopestyle putra pada Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026.

Lahir pada 9 Desember 1993 di Regina, Saskatchewan, Kanada, McMorris telah menjadi simbol ketangguhan dan konsistensi dalam olahraga ekstrem bersalju. Atlet berusia 32 tahun ini mengkhususkan diri pada nomor Slopestyle dan Big Air, dan sepanjang kariernya telah mengumpulkan prestasi yang mengagumkan.

Dalam catatan kariernya, McMorris menjadi atlet snowboard pertama yang meraih medali di empat edisi Olimpiade berturut-turut di nomor Slopestyle, dengan perolehan medali:

Baca juga : Mark McMorris: Profil, Prestasi, dan Emas Slopestyle Olimpiade 2026

Emas Slopestyle – Olimpiade Milano Cortina 2026

– Olimpiade Milano Cortina 2026 Perunggu – Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Beijing 2022

Selain itu, ia juga meraih 25 medali di Winter X Games – jumlah terbanyak dalam sejarah kompetisi – serta emas Big Air di Kejuaraan Dunia 2021.

Perjuangan dan Comeback Heroik

Perjalanan karier McMorris penuh lika-liku. Pada Maret 2017, ia mengalami kecelakaan parah di Saskatchewan setelah menabrak pohon. Akibatnya, ia mengalami 17 patah tulang, tulang rahang dan panggul retak, tulang rusuk patah, serta paru-paru dan limpa pecah, hingga sempat koma.

Baca juga : Terungkap! Teknologi Papan 2160 yang Bawa Mark McMorris Emas di Olimpiade Musim Dingin 2026

“Setelah semua ini, medali perunggu Olimpiade Pyeongchang 2018 terasa seperti emas,” kata McMorris, mengenang perjuangannya.

Di Olimpiade Pyeongchang, meski finis di urutan ketiga, McMorris menjadi sosok paling inspiratif. Perjuangan heroiknya menarik perhatian atlet legendaris Amerika Serikat, Lindsey Vonn, yang membagikan foto McMorris saat kritis di rumah sakit dan saat tersenyum dengan medali perunggu. “Hebat banget!” tulis Vonn di Twitter.

Olimpiade 2026 – Puncak Kejayaan

Pada final Slopestyle putra di Livigno Snow Park, McMorris mencetak skor tertinggi 94,33, mengungguli pesaing seperti Su Yiming (Tiongkok) dan Marcus Kleveland (Norwegia). Penampilan ini menunjukkan bahwa pengalaman dan kontrol teknik McMorris tetap menjadi pembeda utama meski bersaing dengan atlet muda berbakat.

Warisan dan Dampak Sosial

Selain prestasi olahraga, McMorris aktif di luar arena. Bersama keluarganya, ia mendirikan McMorris Foundation, yang fokus menyediakan akses olahraga salju bagi anak-anak kurang beruntung di Kanada. Upaya ini menunjukkan bahwa dampak sosialnya melampaui olahraga semata, menjadikannya inspirasi bagi generasi muda.

Mark McMorris kini tidak hanya dikenang sebagai atlet peraih medali, tetapi juga sebagai simbol ketekunan, keberanian, dan inspirasi global di dunia snowboarding. (Cah/P-3)