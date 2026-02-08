Headline
08/2/2026 13:11
Daftar Peraih Medali Seluncur Salju Olimpiade Musim Dingin 2026 Terbaru
Roland Fischnaller(olympics.com)

 

PERTANDINGAN cabang olahraga snowboard pada Olimpiade Musim Dingin 2026 telah menyelesaikan beberapa nomor bergengsi di Livigno Snow Park. Hingga hari ketiga kompetisi, Jepang, Italia, dan Republik Ceko memimpin perolehan medali di disiplin ini.

1. Snowboard Men's Big Air (Selesai 7 Februari 2026)

Jepang mencatatkan sejarah dengan menyabet posisi satu dan dua. Kira Kimura tampil spektakuler dengan lompatan 1980 yang sempurna di percobaan terakhirnya.

Medali Nama Atlet Negara Skor Akhir
Emas Kira Kimura Jepang 173.25
Perak Ryoma Kimata Jepang 171.50
Perunggu Su Yiming Tiongkok 168.50

2. Men's Parallel Giant Slalom (Selesai 8 Februari 2026)

Tuan rumah Italia merayakan emas pertama mereka melalui aksi heroik veteran Roland Fischnaller yang berhasil mengalahkan wakil Austria di final yang sangat ketat.

Medali Nama Atlet Negara Catatan
Emas Roland Fischnaller Italia Emas Pertama Italia
Perak Andreas Prommegger Austria Selisih +0.15s
Perunggu Lee Sang-ho Korea Selatan Medali Pertama Korsel

3. Women's Parallel Giant Slalom (Selesai 8 Februari 2026)

Ester Ledecká kembali menegaskan dominasinya sebagai ratu snowboard dunia dengan mempertahankan gelar juara Olimpiade.

Medali Nama Atlet Negara
Emas Ester Ledecká Republik Ceko
Perak Daniela Ulbing Austria
Perunggu Tsubaki Miki Jepang

Pertandingan cabang snowboard masih akan berlanjut untuk nomor Slopestyle dan Snowboard Cross yang dijadwalkan mulai pekan depan. Seluruh pertandingan berlangsung di kawasan Valtellina, Italia. (MI/Red)



Editor : Indrastuti
