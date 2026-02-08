Daftar Peraih Medali Seluncur Salju Olimpiade Musim Dingin 2026 Terbaru

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERTANDINGAN cabang olahraga snowboard pada Olimpiade Musim Dingin 2026 telah menyelesaikan beberapa nomor bergengsi di Livigno Snow Park. Hingga hari ketiga kompetisi, Jepang, Italia, dan Republik Ceko memimpin perolehan medali di disiplin ini.
Jepang mencatatkan sejarah dengan menyabet posisi satu dan dua. Kira Kimura tampil spektakuler dengan lompatan 1980 yang sempurna di percobaan terakhirnya.
|Medali
|Nama Atlet
|Negara
|Skor Akhir
|Emas
|Kira Kimura
|Jepang
|173.25
|Perak
|Ryoma Kimata
|Jepang
|171.50
|Perunggu
|Su Yiming
|Tiongkok
|168.50
Tuan rumah Italia merayakan emas pertama mereka melalui aksi heroik veteran Roland Fischnaller yang berhasil mengalahkan wakil Austria di final yang sangat ketat.
|Medali
|Nama Atlet
|Negara
|Catatan
|Emas
|Roland Fischnaller
|Italia
|Emas Pertama Italia
|Perak
|Andreas Prommegger
|Austria
|Selisih +0.15s
|Perunggu
|Lee Sang-ho
|Korea Selatan
|Medali Pertama Korsel
Ester Ledecká kembali menegaskan dominasinya sebagai ratu snowboard dunia dengan mempertahankan gelar juara Olimpiade.
|Medali
|Nama Atlet
|Negara
|Emas
|Ester Ledecká
|Republik Ceko
|Perak
|Daniela Ulbing
|Austria
|Perunggu
|Tsubaki Miki
|Jepang
Pertandingan cabang snowboard masih akan berlanjut untuk nomor Slopestyle dan Snowboard Cross yang dijadwalkan mulai pekan depan. Seluruh pertandingan berlangsung di kawasan Valtellina, Italia. (MI/Red)
Temukan profil lengkap Kira Kimura, peraih medali emas snowboard Big Air di Olimpiade Musim Dingin 2026. Simak perjalanan karier dan teknik andalannya.
Kemenangan Kira Kimura di Big Air Olimpiade 2026 menandai pergeseran kekuatan seluncur salju dunia ke Asia.
Roland Fischnaller mencatat sejarah di Olimpiade 2026. Di usia 45 tahun, ia meraih emas pertama untuk Italia di cabang snowboard Parallel Giant Slalom.
Roland Fischnaller berhasil merebut medali emas nomor Parallel Giant Slalom putra di Olimpiade Musim Dingin 2026 di Livigno Snow Park, Italia, Minggu (8/2/2026)
Detik-detik kemenangan Roland Fischnaller di final Parallel Giant Slalom Olimpiade 2026. Italia unggul tipis 0,15 detik atas Austria di Livigno.
Italia raih medali emas perdana di Olimpiade Musim Dingin 2026 lewat cabang seluncur salju. Kemenangan ini menjadi momentum besar bagi kontingen tuan rumah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved