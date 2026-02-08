Emas Pertama Italia di Olimpiade 2026: Momentum Kebangkitan Tuan Rumah di Livigno

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KONTINGEN tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan di ajang Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano Cortina. Roland Fischnaller sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi Italia setelah menjuarai nomor Parallel Giant Slalom (PGS) putra di Livigno Snow Park, Minggu (8/2/2026).
Kemenangan ini memiliki arti strategis bagi Italia. Setelah gagal naik podium di beberapa nomor ski Alpen pada hari-hari awal, emas dari cabang seluncur salju (snowboard) ini menjadi suntikan moral yang luar biasa bagi seluruh atlet tuan rumah. Sorak-sorai ribuan pendukung di Livigno menjadi bukti betapa dinantikannya prestasi tertinggi ini.
Dampak Kemenangan Emas Pertama Italia:
Fischnaller, yang tampil penuh konsentrasi, berhasil mengalahkan atlet Austria, Andreas Prommegger, di babak final dengan selisih waktu yang sangat tipis. Keunggulan teknis di sektor tengah lintasan yang curam menjadi kunci keberhasilan atlet berusia 45 tahun tersebut dalam mengamankan posisi teratas.
Pemerintah daerah Lombardy melaporkan bahwa antusiasme penonton di Livigno meningkat tajam pasca kemenangan ini. Penjualan tiket untuk nomor Slopestyle dan Halfpipe yang akan datang dikabarkan melonjak, memberikan dampak ekonomi positif bagi sektor pariwisata lokal di tengah perhelatan Olimpiade.
Dengan hasil ini, Italia kini mengoleksi satu emas, dua perak, dan satu perunggu di klasemen sementara. Fokus tim tuan rumah kini beralih ke arena seluncur es dan ski lintas alam, di mana beberapa atlet unggulan diharapkan mampu mengikuti jejak keberhasilan Fischnaller di Livigno.
Penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 akan digelar di Verona Arena pada 22 Februari. Simak jadwal, lokasi, dan prosesi handover ke Prancis 2030.
Simak profil lengkap Birk Ruud, peraih medali emas Big Air putra di Olimpiade Musim Dingin 2026. Pelajari perjalanan karier, teknik andalan, dan prestasinya.
Keberhasilan Domen Prevc meraih emas Large Hill di Milano Cortina 2026 mengukuhkan dinasti Prevc sebagai keluarga tersukses dalam sejarah ski jumping.
Simak jadwal final Giant Slalom putra Olimpiade 2026 besok 14 Februari. Lucas Braathen berpeluang raih medali pertama untuk Brasil.
Cek jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin 2026 besok 14 Februari. Ada final Ski Alpen Giant Slalom dan Speed Skating. Simak jam tayang WIB.
Chloe Kim mendominasi kualifikasi halfpipe Olimpiade 2026. Di sisi lain, insiden Liu Jiayu memicu debat keamanan lintasan di Milano-Cortina.
Roland Fischnaller mencatat sejarah di Olimpiade 2026. Di usia 45 tahun, ia meraih emas pertama untuk Italia di cabang snowboard Parallel Giant Slalom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved