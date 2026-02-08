Sosok Roland Fischnaller, Veteran 45 Tahun Peraih Emas Pertama Italia di Olimpiade 2026

Roland Fischnaller(olympics.com)

ROLAND Fischnaller mencatatkan namanya dalam buku sejarah olahraga Italia. Atlet veteran berusia 45 tahun tersebut sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi tuan rumah pada ajang Olimpiade Musim Dingin 2026 di nomor Parallel Giant Slalom (PGS) putra, Minggu (8/2/2026).

Tampil di Livigno Snow Park, Fischnaller menunjukkan kematangan taktik yang luar biasa. Meski harus menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih muda, ketenangan Fischnaller di lintasan bersalju menjadi kunci kemenangannya atas wakil Austria, Andreas Prommegger, di babak final yang sangat ketat.

Profil Singkat Roland Fischnaller Usia: 45 Tahun

45 Tahun Asal: Bressanone, Italia

Bressanone, Italia Prestasi Utama: Medali Emas Olimpiade 2026, Juara Dunia PGS 2015

Medali Emas Olimpiade 2026, Juara Dunia PGS 2015 Spesialisasi: Parallel Giant Slalom (Snowboard)

Kemenangan ini merupakan pencapaian emosional bagi Fischnaller yang telah mengikuti enam edisi Olimpiade Musim Dingin. Setelah berkali-kali mencoba, ia akhirnya berhasil meraih medali emas di hadapan pendukungnya sendiri. Sorak-sorai penonton di Livigno pecah saat Fischnaller melewati garis finis dengan keunggulan tipis 0,15 detik.

Baca juga : Emas Pertama Italia di Olimpiade 2026: Momentum Kebangkitan Tuan Rumah di Livigno

"Saya melihat celah di tikungan terakhir dan memutuskan untuk mengambil risiko maksimal. Saat melewati garis finis dan melihat lampu hijau menyala di papan skor, rasanya sungguh luar biasa," ungkap Fischnaller dalam sesi wawancara setelah pengalungan medali.

Keberhasilan Fischnaller ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi atlet Italia lainnya yang masih akan bertanding di berbagai cabang olahraga. Hingga saat ini, Italia baru mengumpulkan satu emas, dua perak, dan satu perunggu, namun diprediksi akan terus bertambah seiring berlangsungnya kompetisi di Milan dan Cortina d'Ampezzo.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi