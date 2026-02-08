Sosok Roland Fischnaller, Veteran 45 Tahun Peraih Emas Pertama Italia di Olimpiade 2026

Headline
ROLAND Fischnaller mencatatkan namanya dalam buku sejarah olahraga Italia. Atlet veteran berusia 45 tahun tersebut sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi tuan rumah pada ajang Olimpiade Musim Dingin 2026 di nomor Parallel Giant Slalom (PGS) putra, Minggu (8/2/2026).
Tampil di Livigno Snow Park, Fischnaller menunjukkan kematangan taktik yang luar biasa. Meski harus menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih muda, ketenangan Fischnaller di lintasan bersalju menjadi kunci kemenangannya atas wakil Austria, Andreas Prommegger, di babak final yang sangat ketat.
Kemenangan ini merupakan pencapaian emosional bagi Fischnaller yang telah mengikuti enam edisi Olimpiade Musim Dingin. Setelah berkali-kali mencoba, ia akhirnya berhasil meraih medali emas di hadapan pendukungnya sendiri. Sorak-sorai penonton di Livigno pecah saat Fischnaller melewati garis finis dengan keunggulan tipis 0,15 detik.
"Saya melihat celah di tikungan terakhir dan memutuskan untuk mengambil risiko maksimal. Saat melewati garis finis dan melihat lampu hijau menyala di papan skor, rasanya sungguh luar biasa," ungkap Fischnaller dalam sesi wawancara setelah pengalungan medali.
Keberhasilan Fischnaller ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi atlet Italia lainnya yang masih akan bertanding di berbagai cabang olahraga. Hingga saat ini, Italia baru mengumpulkan satu emas, dua perak, dan satu perunggu, namun diprediksi akan terus bertambah seiring berlangsungnya kompetisi di Milan dan Cortina d'Ampezzo.
