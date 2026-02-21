Rekap Hari ke-14 Olimpiade Musim Dingin 2026: Dominasi Tiongkok dan Drama Es Milan

Hasil lengkap Hari ke-14 Olimpiade Milan-Cortina 2026.(Dok. Xinhua)

Persaingan di Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milan Cortina semakin memanas memasuki hari ke-14 pada Jumat (20/2). Kontingen Tiongkok berhasil menambah koleksi medali emas, sementara drama terjadi di lintasan hoki es dan skating cepat.

Wang Xindi Raih Emas di Freestyle Skiing Aerials

Di arena Livigno, atlet Tiongkok Wang Xindi menunjukkan kelasnya dengan meraih medali emas pada nomor freestyle skiing men's aerials. Penampilan solid Wang memastikan Tiongkok tetap menjadi kekuatan utama di cabang olahraga ekstrem ini. Tidak hanya emas, Tiongkok juga mengamankan medali perunggu melalui Li Tianma.

Sementara itu, atlet Amerika Serikat Alex Ferreira akhirnya melengkapi koleksi medalinya dengan emas di nomor men's freeski halfpipe. Setelah meraih perak di 2018 dan perunggu di 2022, Ferreira mencetak skor tertinggi 93.75 poin untuk berdiri di podium tertinggi.

Rekap Hasil Pertandingan Hari ke-14

Cabang Olahraga Pemenang Emas Negara Freestyle Skiing Aerials (P) Wang Xindi Tiongkok Freestyle Skiing Halfpipe (P) Alex Ferreira Amerika Serikat Short Track 1.500m (W) Kim Gilli Korea Selatan Speed Skating 1.500m (W) Antoinette Rijpma-de Jong Belanda Biathlon 15km Mass Start (P) Johannes Dale-Skjevdal Norwegia

Kejutan di Lintasan Es Milan

Cabang short track speed skating putri 1.500 meter di Milan didominasi oleh atlet Korea Selatan yang berhasil mengamankan posisi satu dan dua. Di sisi lain, atlet veteran Belanda, Antoinette Rijpma-de Jong, mencatatkan sejarah pribadi dengan meraih emas Olimpiade pertamanya setelah penantian selama empat edisi Olimpiade.

Dari arena hoki es, babak semifinal berlangsung dramatis. Kanada sukses menyingkirkan Finlandia dengan skor ketat 3-2 dalam laga yang diwarnai konfrontasi fisik antar pemain. Amerika Serikat menyusul ke final setelah melibas Slowakia 6-2, menyiapkan panggung untuk duel klasik Amerika Utara di partai puncak.

Info Menarik: Johannes Dale-Skjevdal dari Norwegia memenangkan emas Biathlon dengan akurasi tembakan 100% (20 dari 20 target), memperkokoh posisi Norwegia di puncak klasemen medali umum.

FAQ Olimpiade Milan-Cortina 2026 Hari 14