Rekap Hari ke-14 Olimpiade Musim Dingin 2026: Dominasi Tiongkok dan Drama Es Milan

Persaingan di Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milan Cortina semakin memanas memasuki hari ke-14 pada Jumat (20/2). Kontingen Tiongkok berhasil menambah koleksi medali emas, sementara drama terjadi di lintasan hoki es dan skating cepat.
Di arena Livigno, atlet Tiongkok Wang Xindi menunjukkan kelasnya dengan meraih medali emas pada nomor freestyle skiing men's aerials. Penampilan solid Wang memastikan Tiongkok tetap menjadi kekuatan utama di cabang olahraga ekstrem ini. Tidak hanya emas, Tiongkok juga mengamankan medali perunggu melalui Li Tianma.
Sementara itu, atlet Amerika Serikat Alex Ferreira akhirnya melengkapi koleksi medalinya dengan emas di nomor men's freeski halfpipe. Setelah meraih perak di 2018 dan perunggu di 2022, Ferreira mencetak skor tertinggi 93.75 poin untuk berdiri di podium tertinggi.
|Cabang Olahraga
|Pemenang Emas
|Negara
|Freestyle Skiing Aerials (P)
|Wang Xindi
|Tiongkok
|Freestyle Skiing Halfpipe (P)
|Alex Ferreira
|Amerika Serikat
|Short Track 1.500m (W)
|Kim Gilli
|Korea Selatan
|Speed Skating 1.500m (W)
|Antoinette Rijpma-de Jong
|Belanda
|Biathlon 15km Mass Start (P)
|Johannes Dale-Skjevdal
|Norwegia
Cabang short track speed skating putri 1.500 meter di Milan didominasi oleh atlet Korea Selatan yang berhasil mengamankan posisi satu dan dua. Di sisi lain, atlet veteran Belanda, Antoinette Rijpma-de Jong, mencatatkan sejarah pribadi dengan meraih emas Olimpiade pertamanya setelah penantian selama empat edisi Olimpiade.
Dari arena hoki es, babak semifinal berlangsung dramatis. Kanada sukses menyingkirkan Finlandia dengan skor ketat 3-2 dalam laga yang diwarnai konfrontasi fisik antar pemain. Amerika Serikat menyusul ke final setelah melibas Slowakia 6-2, menyiapkan panggung untuk duel klasik Amerika Utara di partai puncak.
Info Menarik: Johannes Dale-Skjevdal dari Norwegia memenangkan emas Biathlon dengan akurasi tembakan 100% (20 dari 20 target), memperkokoh posisi Norwegia di puncak klasemen medali umum.
Dua atlet ski lintas alam Korea Selatan didiskualifikasi dari Olimpiade Milan-Cortina setelah peralatan mereka terdeteksi mengandung zat fluor terlarang.
Merah Putih meraih medali emas setelah mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor tipis 3-2 dalam pertandingan final di Thailand International Ice Hockey Arena, Bangkok, Jumat (19/12) lalu.
Skuad Merah Putih tampil impresif meski sempat tertinggal 1-2 pada awal pertandingan.
Indonesia memberangkatkan tim putera yang berisi 22 pemain muda berusia 16-19 tahun, serta empat pemain naturalisasi yang memperkuat lini belakang dan depan.
Tim yang disiapkan kali ini merupakan hasil pembinaan jangka panjang selama delapan tahun terakhir.
Timnas hoki es Indonesia menunjukkan perkembangan yang progresif sejak debut internasional mereka di Asian Winter Games 2017.
