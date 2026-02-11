2 Atlet Ski Korea Selatan Didiskualifikasi dari Olimpiade Musim Dingin, Gunakan Zat Terlarang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KABAR mengejutkan datang dari arena Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina. Dua atlet ski lintas alam (cross-country) asal Korea Selatan, Han Dasom dan Lee Eui-jin, resmi didiskualifikasi setelah ditemukan penggunaan zat terlarang pada peralatan mereka.
Federasi Ski dan Snowboard Internasional (FIS) mengonfirmasi kedua atlet tersebut didiskualifikasi dari babak kualifikasi nomor sprint klasik putri. Keputusan ini diambil setelah hasil pengujian menunjukkan ski mereka "positif mengandung fluor," demikian pernyataan resmi pihak FIS.
Fluor, atau lilin ski berfluorin (fluorinated ski wax), telah dilarang sepenuhnya oleh FIS sejak musim 2023-24. Zat ini memiliki sifat menolak air yang sangat efektif. Awalnya, zat ini digunakan pada kapal layar agar dapat meluncur lebih cepat di air, sebelum akhirnya diperkenalkan ke dunia ski pada 1980-an.
Penggunaan fluor dalam kompetisi resmi dilarang karena dua alasan utama, keadilan kompetisi dan dampak lingkungan. FIS menyatakan pasangan atlet Korea Selatan tersebut diduga melanggar aturan karena penggunaan lilin berfluorin "dapat memberikan keuntungan kompetitif."
Selain faktor kompetisi, penggunaan zat ini memicu kekhawatiran serius terhadap kesehatan dan lingkungan. Fluor dikenal sebagai "bahan kimia abadi" karena sifatnya yang tidak dapat terurai secara alami (biodegradasi). Berbagai penelitian juga telah mengaitkan zat ini dengan sejumlah penyakit dan gangguan kesehatan pada manusia.
Han Dasom dan Lee Eui-jin masing-masing menempati peringkat 157 dan 158 dalam klasemen Piala Dunia. Meskipun keduanya tidak diprediksi sebagai kandidat kuat peraih medali di Olimpiade Milan-Cortina, diskualifikasi ini menjadi pukulan telak bagi kontingen Korea Selatan di ajang olahraga musim dingin paling bergengsi tersebut.
Pihak penyelenggara dan otoritas ski internasional terus memperketat pengawasan terhadap peralatan atlet guna memastikan integritas olahraga serta menjaga kelestarian lingkungan dari paparan bahan kimia berbahaya. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi tambahan dari komite olahraga Korea Selatan terkait insiden diskualifikasi tersebut. (BBC/Z-2)
Intip keseruan ILLIT dan CORTIS saat menyambut kepulangan atlet Korea Selatan dari Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026 di Blue House, Seoul.
Otoritas Seoul telah menetapkan peringatan Level 4 untuk seluruh wilayah Iran.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan siap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat jika status nuklir negaranya diakui, namun ia menutup pintu bagi Korea Selatan.
Kolaborasi CBI-KCB hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui kerangka kerja yang aman dan patuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi di kedua negara.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol divonis penjara seumur hidup. Ia terbukti mendalangi pemberontakan melalui upaya darurat militer pada Desember 2024 lalu.
Bank Woori Saudara hadirkan WBK Pre-Registration Service untuk mempermudah WNI membuka rekening dan mengakses layanan perbankan di Korea Selatan.
Cek hasil lengkap Hari ke-14 Olimpiade Milan-Cortina 2026. Wang Xindi raih emas, Alex Ferreira berjaya, hingga dominasi Korea Selatan di Short Track.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved