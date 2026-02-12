Chloe Kim Menuju Sejarah di Tengah Isu Keamanan Atlet Olimpiade 2026

Headline
DOMINASI Chloe Kim di arena snowboarding halfpipe putri Olimpiade Musim Dingin 2026 belum tertandingi. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di Livigno Snow Park, Milano-Cortina 2026, Kamis (12/2/2026), Kim tampil memukau dan kokoh di puncak klasemen. Namun, ambisinya untuk mencetak sejarah three-peat emas Olimpiade kini dibarengi dengan sorotan tajam mengenai keamanan para atlet.
Kekhawatiran tersebut memuncak saat atlet veteran asal Tiongkok, Liu Jiayu, mengalami kecelakaan hebat di lintasan. Liu terjatuh saat mencoba manuver teknis yang menyebabkan dirinya harus dievakuasi segera menggunakan tandu darurat untuk mendapatkan penanganan medis.
Kabar terbaru dari tim medis menyatakan bahwa Liu Jiayu berhasil menghindari cedera serius. "She is in a stable condition and initial scans have shown no serious injury to her spine or major joints," jelas pernyataan resmi ofisial medis Olimpiade 2026. Liu saat ini masih dalam observasi namun dinyatakan dalam kondisi sadar.
Chloe Kim mencatatkan skor yang sulit dikejar oleh rival-rivalnya sejak putaran pertama. Ketinggian lompatan dan kehalusan teknik pendaratannya membuktikan bahwa ia masih menjadi standar tertinggi di cabang olahraga ini. Berikut adalah hasil kualifikasi teratas nomor halfpipe putri:
|Peringkat
|Atlet
|Negara
|Status
|1
|Chloe Kim
|Amerika Serikat
|Lolos Final
|2
|Mitsuki Ono
|Jepang
|Lolos Final
|...
|Liu Jiayu
|Tiongkok
|WD (Medis)
Insiden yang menimpa Liu Jiayu memicu diskusi di kalangan praktisi snowboard mengenai kekerasan permukaan es di halfpipe Milano-Cortina 2026. Meskipun memberikan kecepatan tambahan bagi atlet untuk melakukan rotasi lebih banyak, permukaan es yang terlalu keras juga meningkatkan risiko cedera saat terjadi kesalahan pendaratan.
Pihak penyelenggara menegaskan bahwa lintasan telah memenuhi standar keselamatan internasional. Namun, dengan ambisi para atlet yang terus mendorong batas kemampuan fisik mereka, faktor keamanan diprediksi akan menjadi isu sentral hingga babak final berlangsung.
Babak final halfpipe putri Olimpiade 2026 dijadwalkan akan tetap berlangsung sesuai jadwal, dengan Chloe Kim sebagai kandidat terkuat untuk membawa pulang medali emas ketiganya. (H-3)
