Ambisi Chloe Kim dan Peringatan Keras dari Cedera Liu Jiayu di Olimpiade 2026

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
GELARAN Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milano-Cortina kembali menunjukkan betapa ekstremnya persaingan di nomor snowboarding halfpipe putri. Pada sesi kualifikasi yang berlangsung Kamis (12/2/2026), bintang dunia Chloe Kim berhasil menunjukkan dominasi mutlak, namun keberhasilannya dibayangi oleh insiden medis yang menimpa atlet veteran Liu Jiayu.
Chloe Kim mencatatkan performa yang nyaris sempurna di Livigno Snow Park. Dengan ketinggian lompatan (amplitude) yang konsisten, Kim memastikan tempat di final sebagai unggulan pertama. Namun, fokus penonton sempat teralihkan ketika Liu Jiayu, peraih medali perak Olimpiade 2018, jatuh keras dalam percobaan keduanya.
Menepis laporan awal yang menyebutkan adanya cedera patah tulang belakang, tim medis resmi Olimpiade 2026 menyatakan bahwa Liu Jiayu hanya mengalami memar hebat dan trauma ringan. "Liu dalam kondisi stabil dan hasil pemindaian awal menunjukkan tidak ada cedera serius pada tulang belakang maupun sendi utama," tulis pernyataan resmi ofisial tim.
Chloe Kim kini berada di ambang sejarah untuk meraih medali emas ketiga secara berturut-turut (three-peat). Sejak awal kualifikasi, Kim telah menunjukkan standar teknis yang jauh di atas lawan-lawannya. Berikut adalah hasil sementara kualifikasi papan atas:
|Nama Atlet
|Negara
|Skor Terbaik
|Status
|Chloe Kim
|Amerika Serikat
|95.50
|Lolos Final
|Mitsuki Ono
|Jepang
|88.25
|Lolos Final
|Liu Jiayu
|Tiongkok
|-
|WD (Medis)
Kecelakaan Liu Jiayu kembali memicu perdebatan mengenai batas aman dalam olahraga ekstrem. Dengan manuver yang semakin kompleks, tekanan terhadap fisik atlet menjadi sangat tinggi. Para ahli menyebut bahwa halfpipe di Milano-Cortina memiliki karakteristik es yang sangat keras, yang memberikan kecepatan tinggi namun sangat berisiko jika terjadi kesalahan pendaratan.
Babak final halfpipe putri dijadwalkan akan tetap berlangsung sesuai rencana. Chloe Kim diharapkan mampu mempertahankan performanya, sementara komunitas snowboard dunia terus memberikan dukungan bagi kesembuhan Liu Jiayu agar dapat kembali berkompetisi di masa depan. (H-3)
