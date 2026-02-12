Klasemen Olimpiade 2026: Emas Chloe Kim Bawa Amerika Serikat ke Tiga Besar

Ilustrasi(olympics.com)

BINTANG snowboard Amerika Serikat, Chloe Kim, sukses membuktikan kapasitasnya sebagai ratu halfpipe di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Kemenangan Kim pada Kamis (12/2/2026) tidak hanya menambah koleksi pribadinya, tetapi juga mengubah peta persaingan di papan atas klasemen medali.

Momentum Emas Chloe Kim

Chloe Kim tampil memukau sejak putaran pertama di Livigno Snow Park. Dengan teknik 1080-degree rotations yang mulus, ia berhasil mengamankan skor tertinggi 95.50. Kemenangan ini memberikan tambahan medali emas kelima bagi Amerika Serikat, yang kini resmi menembus posisi tiga besar klasemen sementara.

"I just wanted to come out here and give it my all for the team. Seeing our position in the standings move up because of this win makes it even more special," - Chloe Kim, Peraih Emas Halfpipe 2026

Update Klasemen Medali (Per 12 Februari 2026)

Hingga Kamis sore waktu setempat, Norwegia masih belum tergoyahkan di posisi puncak. Namun, lompatan posisi Amerika Serikat menjadi ancaman baru bagi Jerman yang berada di peringkat kedua.

Peringkat Negara Emas Perak Perunggu 1 Norwegia 8 5 4 2 Jerman 6 4 2 3 Amerika Serikat 5 3 5

Keberhasilan kontingen Amerika Serikat di papan atas diperkirakan akan terus berlanjut mengingat masih ada beberapa nomor unggulan mereka di cabang Figure Skating yang akan dipertandingkan dalam dua hari ke depan. Sementara itu, Norwegia masih mengandalkan dominasi di cabang Biathlon untuk menjaga jarak dari kejaran lawan.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi