Klasemen Olimpiade 2026: Norwegia Dominasi Biathlon, Kokoh di Puncak

Ilustrasi(olympics.com)

KONTINGEN Norwegia semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen medali Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Hingga Kamis (12/2/2026), negara Skandinavia tersebut menunjukkan dominasi mutlak, terutama pada cabang olahraga Biathlon dan Ski Lintas Alam.

Sapu Bersih Medali Biathlon

Keberhasilan Norwegia hari ini dipicu oleh performa luar biasa para atletnya yang berhasil menyapu bersih medali pada nomor pengejaran (pursuit) Biathlon putra. Kemenangan ini menambah koleksi emas Norwegia menjadi 8 buah, dengan total keseluruhan 17 medali.

Dominasi ini memberikan tekanan besar bagi Jerman yang berada di posisi kedua dengan 6 emas. Jerman sempat diharapkan mendulang medali dari cabang Luge, namun hasil mengecewakan di babak final pagi ini membuat posisi mereka tertahan.

Statistik Medali Norwegia (Hingga 12 Feb): Emas: 8 Medali (Dominasi Biathlon & Ski Lintas Alam)

8 Medali (Dominasi Biathlon & Ski Lintas Alam) Perak: 5 Medali

5 Medali Perunggu: 4 Medali

4 Medali Total: 17 Medali

Ancaman Bagi Kontingen Besar

Amerika Serikat yang menempati posisi ketiga dengan 5 emas mulai membayangi Jerman, berkat kontribusi medali dari cabang olahraga ekstrem seperti Snowboard. Namun, para analis menilai keunggulan Norwegia di cabang olahraga dengan durasi kompetisi panjang akan sulit dipatahkan.

Tuan rumah Italia saat ini masih berjuang di posisi tujuh besar. Harapan publik Italia kini tertuju pada nomor Alpine Skiing yang dijadwalkan berlangsung di Cortina d'Ampezzo pada Jumat besok untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen medali Olimpiade 2026.

Persaingan perebutan medali akan berlanjut malam nanti melalui cabang Speed Skating dan Figure Skating yang diprediksi akan merubah komposisi di papan tengah klasemen.

