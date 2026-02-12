Klasemen Olimpiade 2026: Norwegia Dominasi Biathlon, Kokoh di Puncak

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KONTINGEN Norwegia semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen medali Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Hingga Kamis (12/2/2026), negara Skandinavia tersebut menunjukkan dominasi mutlak, terutama pada cabang olahraga Biathlon dan Ski Lintas Alam.
Keberhasilan Norwegia hari ini dipicu oleh performa luar biasa para atletnya yang berhasil menyapu bersih medali pada nomor pengejaran (pursuit) Biathlon putra. Kemenangan ini menambah koleksi emas Norwegia menjadi 8 buah, dengan total keseluruhan 17 medali.
Dominasi ini memberikan tekanan besar bagi Jerman yang berada di posisi kedua dengan 6 emas. Jerman sempat diharapkan mendulang medali dari cabang Luge, namun hasil mengecewakan di babak final pagi ini membuat posisi mereka tertahan.
Amerika Serikat yang menempati posisi ketiga dengan 5 emas mulai membayangi Jerman, berkat kontribusi medali dari cabang olahraga ekstrem seperti Snowboard. Namun, para analis menilai keunggulan Norwegia di cabang olahraga dengan durasi kompetisi panjang akan sulit dipatahkan.
Tuan rumah Italia saat ini masih berjuang di posisi tujuh besar. Harapan publik Italia kini tertuju pada nomor Alpine Skiing yang dijadwalkan berlangsung di Cortina d'Ampezzo pada Jumat besok untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen medali Olimpiade 2026.
Persaingan perebutan medali akan berlanjut malam nanti melalui cabang Speed Skating dan Figure Skating yang diprediksi akan merubah komposisi di papan tengah klasemen.
Investigasi ledakan di Kedubes AS di Oslo terus berlanjut. Polisi rilis foto suspek berpakaian gelap dan selidiki video terkait Ali Khamenei di Google Maps.
Sebuah ledakan mengguncang Kedutaan Besar AS di Oslo, Norwegia. Polisi menyelidiki kemungkinan aksi terorisme meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Raja Harald V dari Norwegia dilarikan ke rumah sakit saat berlibur di Tenerife. Kabar ini muncul saat Kerajaan Norwegia diguncang skandal Jeffrey Epstein.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima kunjungan Menteri Pembangunan Internasional Norwegia, Asmund Aukrust, untuk meresmikan program yang telah berlangsung sejak Agustus 2025.
Kepolisian Norwegia resmi menjerat eks PM Thorbjørn Jagland dengan tuduhan korupsi berat terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kementerian Kehutanan RI bersama Pemerintah Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat (small grant) periode keempat senilai Rp7 miliar untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved