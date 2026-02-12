Jadwal Final Seluncur Salju Olimpiade 2026 dan Update Hasil Kualifikasi Halfpipe

Chloe Kim(olympics.com)

PERSAINGAN olahraga seluncur salju (snowboard) di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 semakin memanas. Dua bintang besar, Chloe Kim dari Amerika Serikat dan Scotty James dari Australia, menunjukkan performa dominan dalam babak kualifikasi nomor halfpipe yang berlangsung di Livigno Snow Park, Italia, hingga Kamis (12/2/2026).

Chloe Kim Kejar Sejarah Emas Ketiga

Chloe Kim membuktikan kelasnya sebagai ratu halfpipe dunia dengan memuncaki babak kualifikasi wanita. Meski sempat dibayangi kekhawatiran akibat cedera bahu saat latihan, Kim berhasil mencatatkan skor tertinggi 90.25 poin. Hasil ini mengukuhkan posisinya sebagai favorit utama dalam babak final.

Jika berhasil meraih podium pertama pada final Kamis malam, Kim akan menjadi atlet wanita pertama dalam sejarah yang memenangkan tiga medali emas Olimpiade berturut-turut di nomor halfpipe (2018, 2022, 2026).

Scotty James Ungguli Tim Jepang

Di sektor putra, Scotty James memberikan performa spektakuler dengan skor kualifikasi 94.00. Atlet asal Australia tersebut berhasil mematahkan dominasi skuad Jepang yang mengirimkan empat wakilnya ke babak final. Totsuka Yuto berada di posisi kedua dengan 91.25 poin, disusul debutan muda Yamada Ryusei dengan 90.25 poin.

Hasil Kualifikasi Halfpipe Putra (Top 5): Peringkat Atlet Negara Skor 1 Scotty James Australia 94.00 2 Totsuka Yuto Jepang 91.25 3 Yamada Ryusei Jepang 90.25 4 Alessandro Barbieri Amerika Serikat 88.50 5 Hirano Ruka Jepang 87.50

Jadwal Perebutan Medali Hari Ini

Selain final halfpipe wanita, hari ini juga akan digelar final Snowboard Cross (SBX) Putra. Atlet veteran Nick Baumgartner (44) diharapkan mampu memberikan kejutan untuk mempertahankan medali bagi tim Amerika Serikat di tengah tantangan lintasan Livigno yang ekstrem dengan suhu mencapai minus 7 derajat Celcius.

Seluruh pertandingan seluncur salju Olimpiade 2026 dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi Olimpiade dan pemegang hak siar di wilayah masing-masing.