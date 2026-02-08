Gagal Pertahankan Emas Seluncur Salju, Su Yiming Raih Perunggu di Olimpiade Musim Dingin 2026

Headline
DOMINASI Su Yiming di nomor snowboard Big Air putra resmi berakhir di Milano Cortina 2026. Sang juara bertahan asal Tiongkok tersebut harus puas meraih medali perunggu setelah kalah bersaing dengan duo Jepang, Kira Kimura dan Ryoma Kimata, dalam laga final yang berlangsung di Livigno Snow Park, Sabtu (7/2/2026).
Su Yiming mengawali kompetisi dengan performa yang menjanjikan. Pada lompatan pertama, ia mendaratkan Frontside 1800 tail grab yang bersih dan mendapatkan skor 82.50. Namun, tekanan mulai terasa ketika para pesaingnya mulai melakukan rotasi yang lebih kompleks.
|Posisi
|Atlet
|Negara
|Skor Total
|1. Emas
|Kira Kimura
|Jepang
|179.50
|2. Perak
|Ryoma Kimata
|Jepang
|176.00
|3. Perunggu
|Su Yiming
|Tiongkok
|165.75
Pada percobaan kedua, Su mencoba meningkatkan tingkat kesulitan dengan melakukan Backside 1980. Sayangnya, pendaratannya tidak sempurna (hand drag), yang membuatnya kehilangan poin krusial. Meski berhasil memperbaiki penampilan di lompatan ketiga dengan Switch Backside 1800, poin akumulasinya tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan dari Kimura.
Kekalahan ini menandai berakhirnya era dominasi Su Yiming yang sebelumnya sangat perkasa di Olimpiade Beijing 2022. Meski demikian, pencapaiannya meraih perunggu tetap dianggap luar biasa mengingat ia sempat mengalami masalah kebugaran menjelang kualifikasi bulan lalu.
"Level persaingan di Milano Cortina ini jauh lebih tinggi dibandingkan empat tahun lalu. Saya sudah memberikan segalanya di lompatan terakhir, tapi hari ini adalah harinya tim Jepang. Saya tetap bangga bisa kembali berdiri di podium Olimpiade," ujar Su Yiming dalam konferensi pers usai laga.
Dengan hasil ini, Su Yiming kini mengoleksi total tiga medali Olimpiade (1 emas, 1 perak dari Beijing 2022, dan 1 perunggu dari Milano Cortina 2026). Ia dijadwalkan akan kembali bertanding di nomor Slopestyle pada Selasa mendatang untuk mencoba peruntungan meraih medali lainnya. (MI/Red)
