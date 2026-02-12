Profil Chloe Kim: Legenda Snowboard AS Peraih Emas Olimpiade 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
NAMA Chloe Kim kembali mengguncang dunia olahraga musim dingin. Keberhasilannya menyabet medali emas di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 pada Kamis (12/2/2026) menjadikannya sosok legendaris yang sulit ditandingi di lintasan halfpipe.
|Nama Lengkap
|: Chloe Kim
|Tempat, Tanggal Lahir
|: Long Beach, California, 23 April 2000
|Negara
|: Amerika Serikat
|Spesialisasi
|: Snowboard (Halfpipe)
|Prestasi Utama
|: 3 Emas Olimpiade (2018, 2022, 2026)
Chloe Kim mulai mengenal snowboard sejak usia empat tahun di bawah bimbingan ayahnya, Jong Jin Kim, seorang imigran asal Korea Selatan. Bakatnya yang luar biasa membuatnya sudah berkompetisi di level profesional sejak usia 13 tahun.
Puncak kariernya dimulai pada Olimpiade PyeongChang 2018, di mana ia meraih emas pertamanya dan menjadi peraih emas snowboard wanita termuda dalam sejarah. Empat tahun kemudian di Beijing 2022, ia mempertahankan gelarnya meski sempat mengambil jeda dari kompetisi untuk fokus pada pendidikan di Princeton University.
Di Olimpiade 2026 ini, Kim menunjukkan bahwa usia 25 tahun adalah masa primanya. Dengan skor kemenangan 95.50, ia membuktikan bahwa konsistensi dan inovasi teknik tetap menjadi kunci utama kemenangannya di panggung dunia.
Selain prestasinya di atas salju, Chloe Kim juga diakui sebagai salah satu tokoh berpengaruh versi majalah TIME. Ia secara terbuka sering membagikan pengalamannya menghadapi tekanan sebagai atlet elit, yang menjadikannya inspirasi bagi generasi muda dalam menjaga kesehatan mental.
Keberhasilan Kim hari ini di Italia tidak hanya menyumbang emas bagi Amerika Serikat, tetapi juga menginspirasi jutaan penggemar olahraga di seluruh dunia melalui dedikasi dan ketangguhannya.
Chloe Kim mendominasi kualifikasi halfpipe Olimpiade 2026. Di sisi lain, insiden Liu Jiayu memicu debat keamanan lintasan di Milano-Cortina.
Chloe Kim puncaki kualifikasi halfpipe Olimpiade 2026. Simak update medis Liu Jiayu yang lolos dari cedera serius pasca-insiden jatuh.
Kabar baik dari Milano-Cortina! Liu Jiayu lolos dari cedera serius usai kecelakaan di kualifikasi halfpipe. Chloe Kim puncaki klasemen kualifikasi.
DOMINASI Chloe Kim di panggung snowboard dunia belum tergoyahkan dalam sesi kualifikasi nomor halfpipe putri Olimpiade Musim Dingin 2026 yang berlangsung di Milano-Cortina, Italia.
Update klasemen medali Olimpiade 2026 per 12 Februari. Medali emas Chloe Kim di nomor halfpipe sukses mendongkrak posisi Amerika Serikat.
Kemenangan Kira Kimura di Big Air Olimpiade 2026 menandai pergeseran kekuatan seluncur salju dunia ke Asia.
Simak daftar lengkap pemenang medali cabang seluncur salju Olimpiade Musim Dingin 2026. Jepang dominasi Big Air, Italia raih emas di Parallel Giant Slalom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved