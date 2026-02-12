Profil Chloe Kim: Legenda Snowboard AS Peraih Emas Olimpiade 2026

Chloe Kim(olympics.com)

NAMA Chloe Kim kembali mengguncang dunia olahraga musim dingin. Keberhasilannya menyabet medali emas di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 pada Kamis (12/2/2026) menjadikannya sosok legendaris yang sulit ditandingi di lintasan halfpipe.

Biodata Singkat Chloe Kim

Nama Lengkap : Chloe Kim Tempat, Tanggal Lahir : Long Beach, California, 23 April 2000 Negara : Amerika Serikat Spesialisasi : Snowboard (Halfpipe) Prestasi Utama : 3 Emas Olimpiade (2018, 2022, 2026)

Perjalanan Karier dan Rekor

Chloe Kim mulai mengenal snowboard sejak usia empat tahun di bawah bimbingan ayahnya, Jong Jin Kim, seorang imigran asal Korea Selatan. Bakatnya yang luar biasa membuatnya sudah berkompetisi di level profesional sejak usia 13 tahun.

Puncak kariernya dimulai pada Olimpiade PyeongChang 2018, di mana ia meraih emas pertamanya dan menjadi peraih emas snowboard wanita termuda dalam sejarah. Empat tahun kemudian di Beijing 2022, ia mempertahankan gelarnya meski sempat mengambil jeda dari kompetisi untuk fokus pada pendidikan di Princeton University.

Di Olimpiade 2026 ini, Kim menunjukkan bahwa usia 25 tahun adalah masa primanya. Dengan skor kemenangan 95.50, ia membuktikan bahwa konsistensi dan inovasi teknik tetap menjadi kunci utama kemenangannya di panggung dunia.

Ikon Budaya dan Kesehatan Mental

Selain prestasinya di atas salju, Chloe Kim juga diakui sebagai salah satu tokoh berpengaruh versi majalah TIME. Ia secara terbuka sering membagikan pengalamannya menghadapi tekanan sebagai atlet elit, yang menjadikannya inspirasi bagi generasi muda dalam menjaga kesehatan mental.

Keberhasilan Kim hari ini di Italia tidak hanya menyumbang emas bagi Amerika Serikat, tetapi juga menginspirasi jutaan penggemar olahraga di seluruh dunia melalui dedikasi dan ketangguhannya.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi