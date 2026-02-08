Dominasi Jepang di Olimpiade 2026: Kira Kimura Ubah Peta Kekuatan Seluncur Salju Dunia

Ilustrasi(olympics.com)

KEMENANGAN dramatis Kira Kimura di nomor Big Air putra Olimpiade Musim Dingin 2026 bukan sekadar penambahan koleksi medali emas bagi Jepang. Keberhasilan ini menjadi simbol pergeseran kekuasaan dalam peta persaingan snowboard dunia yang kini mulai didominasi oleh kekuatan Asia.

Bertanding di Livigno Snow Park pada Sabtu (7/2/2026), Kimura mencatatkan skor total 173.25 setelah mendaratkan trik Frontside Triple Cork 1980 yang hampir sempurna. Di posisi kedua, rekan senegaranya Ryoma Kimata membuntuti dengan medali perak, menciptakan situasi "All-Japan" di puncak podium.

Analisis Strategis: Kebangkitan Asia Dominasi Jepang di Milano Cortina 2026 menunjukkan keberhasilan program pembinaan jangka panjang. Selama satu dekade terakhir, Jepang telah menginvestasikan fasilitas latihan indoor dan airbag canggih yang memungkinkan atlet seperti Kimura berlatih rotasi ekstrem sepanjang tahun tanpa bergantung pada musim salju. Baca juga : Daftar Peraih Medali Seluncur Salju Olimpiade Musim Dingin 2026 Terbaru

Pengamat olahraga musim dingin menilai bahwa gaya permainan Jepang yang mengedepankan presisi teknis dan rotasi tinggi telah mengubah standar penilaian juri. Negara-negara tradisional seperti Amerika Serikat dan Norwegia kini harus beradaptasi dengan standar "1980" (lima setengah putaran) yang dipopulerkan oleh Kimura dan kawan-kawan.

Kemenangan ini juga memberikan dampak psikologis besar bagi kontingen Jepang. Dengan hasil ini, Jepang sementara memimpin perolehan medali di cabang snowboard freestyle, melampaui target awal mereka di Olimpiade edisi kali ini.

"Melihat dua bendera Jepang berkibar di podium Big Air adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kami bekerja sangat keras untuk momen ini di Milano Cortina," ujar Kira Kimura dalam sesi konferensi pers resmi.

Pertandingan cabang snowboard masih akan berlanjut ke nomor Slopestyle, di mana Kira Kimura kembali dijagokan untuk meraih medali. Fokus dunia kini tertuju pada apakah dominasi Jepang ini akan berlanjut hingga akhir kompetisi di Valtellina.

