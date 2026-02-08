Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Roland Fischnaller Juara, Ini Detik-detik Kemenangan Emas Italia di Seluncur Salju Livigno Olimpiade Musim Dingin 2026

Media Indonesia
08/2/2026 10:43
Roland Fischnaller Juara, Ini Detik-detik Kemenangan Emas Italia di Seluncur Salju Livigno Olimpiade Musim Dingin 2026
Roland Fischnaller(olympics.com)

 

PERTANDINGAN final nomor Parallel Giant Slalom (PGS) putra pada Olimpiade Musim Dingin 2026 berakhir dengan penuh drama. Atlet tuan rumah Roland Fischnaller berhasil mengalahkan wakil Austria, Andreas Prommegger, dalam balapan yang sangat ketat di Livigno Snow Park, Minggu (8/2/2026).

Persaingan dimulai sejak gerbang start terbuka secara bersamaan di jalur merah dan biru. Pada paruh pertama lintasan, Prommegger sempat memimpin dengan keunggulan tipis 0,08 detik. Atlet Austria tersebut tampil sangat agresif di sektor atas yang memiliki rintangan teknis cukup rapat.

Data Kecepatan Final (Sektor Terakhir):

Baca juga : Emas Pertama Italia di Olimpiade 2026: Momentum Kebangkitan Tuan Rumah di Livigno

Atlet Kecepatan Maksimal Selisih Waktu Finis
Roland Fischnaller (ITA) 68.5 km/jam - 0.15s (Emas)
Andreas Prommegger (AUT) 67.9 km/jam + 0.15s (Perak)

Memasuki tikungan ke-22 atau tiga gerbang sebelum finis, Fischnaller melakukan manuver berisiko dengan memotong jalur lebih dalam. Teknik ini memungkinkannya mendapatkan momentum kecepatan lebih besar saat keluar dari tikungan terakhir yang landai.

Prommegger yang mencoba mempertahankan keunggulan justru sedikit kehilangan keseimbangan saat papan seluncurnya menghantam gundukan salju kecil di sisi luar lintasan. Kehilangan momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Fischnaller untuk menyalip tepat di 10 meter terakhir sebelum garis finis.

Kemenangan ini disambut dengan gemuruh sorak-sorai penonton yang memadati area tribun Livigno. Bagi Fischnaller, emas ini merupakan pencapaian tertinggi dalam karier panjangnya di dunia seluncur salju profesional. Sementara itu, medali perunggu diamankan oleh Lee Sang-ho dari Korea Selatan setelah mengalahkan wakil Jerman di babak perebutan tempat ketiga. 

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved