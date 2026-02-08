Roland Fischnaller Juara, Ini Detik-detik Kemenangan Emas Italia di Seluncur Salju Livigno Olimpiade Musim Dingin 2026

Headline
PERTANDINGAN final nomor Parallel Giant Slalom (PGS) putra pada Olimpiade Musim Dingin 2026 berakhir dengan penuh drama. Atlet tuan rumah Roland Fischnaller berhasil mengalahkan wakil Austria, Andreas Prommegger, dalam balapan yang sangat ketat di Livigno Snow Park, Minggu (8/2/2026).
Persaingan dimulai sejak gerbang start terbuka secara bersamaan di jalur merah dan biru. Pada paruh pertama lintasan, Prommegger sempat memimpin dengan keunggulan tipis 0,08 detik. Atlet Austria tersebut tampil sangat agresif di sektor atas yang memiliki rintangan teknis cukup rapat.
Data Kecepatan Final (Sektor Terakhir):
|Atlet
|Kecepatan Maksimal
|Selisih Waktu Finis
|Roland Fischnaller (ITA)
|68.5 km/jam
|- 0.15s (Emas)
|Andreas Prommegger (AUT)
|67.9 km/jam
|+ 0.15s (Perak)
Memasuki tikungan ke-22 atau tiga gerbang sebelum finis, Fischnaller melakukan manuver berisiko dengan memotong jalur lebih dalam. Teknik ini memungkinkannya mendapatkan momentum kecepatan lebih besar saat keluar dari tikungan terakhir yang landai.
Prommegger yang mencoba mempertahankan keunggulan justru sedikit kehilangan keseimbangan saat papan seluncurnya menghantam gundukan salju kecil di sisi luar lintasan. Kehilangan momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Fischnaller untuk menyalip tepat di 10 meter terakhir sebelum garis finis.
Kemenangan ini disambut dengan gemuruh sorak-sorai penonton yang memadati area tribun Livigno. Bagi Fischnaller, emas ini merupakan pencapaian tertinggi dalam karier panjangnya di dunia seluncur salju profesional. Sementara itu, medali perunggu diamankan oleh Lee Sang-ho dari Korea Selatan setelah mengalahkan wakil Jerman di babak perebutan tempat ketiga.
