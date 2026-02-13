Jadwal Lengkap Olimpiade 2026 Besok 14 Februari dan Jam Tayang WIB

Ilustrasi(olympics.com)

PERHELATAN Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 memasuki hari kedelapan dengan agenda lima perebutan medali emas pada Sabtu, 14 Februari 2026. Seluruh rangkaian pertandingan di Italia ini dapat disaksikan oleh penggemar di Indonesia mulai pukul 16.00 WIB hingga dini hari melalui layanan streaming resmi.

Fokus utama hari ini tertuju pada cabang Ski Alpen nomor Giant Slalom Putra yang akan berlangsung di lintasan legendaris Cortina d'Ampezzo. Bintang Swiss, Marco Odermatt, dijadwalkan turun untuk mempertahankan dominasinya di puncak klasemen dunia.

Selain itu, cabang Speed Skating nomor 500 meter putri juga akan mencapai puncaknya di Arena Milano. Persaingan di es cepat ini diprediksi akan melibatkan dominasi atlet-atlet dari Belanda dan Jepang.

Baca juga : Yuma Kagiyama Sabet Perak Figure Skating Olimpiade Milan 2026

"Kami telah menyiapkan lintasan terbaik di Cortina untuk final Giant Slalom besok. Persaingan akan sangat ketat mengingat kondisi salju yang sangat ideal bagi para atlet teknis," ujar Direktur Lomba FIS, Markus Waldner.

Jadwal Final Olimpiade 14 Februari (WIB)

Cabang Olahraga Nomor Pertandingan Waktu (WIB) Ski Alpen Men's Giant Slalom 19.30 WIB Snowboard Mixed Team Snowboard Cross 19.35 WIB Speed Skating Women's 500m 22.00 WIB Ski Jumping Men's Large Hill Individual 01.00 WIB (Minggu)

Selain perebutan medali, babak semifinal Ice Hockey putri juga akan digelar pada pukul 22.40 WIB dan 03.10 WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dinanti mengingat rivalitas tinggi antara tim-tim Amerika Utara dan Skandinavia.

Masyarakat di Indonesia dapat memantau pembaruan hasil pertandingan dan klasemen perolehan medali secara real-time melalui kanal olahraga Media Indonesia.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi