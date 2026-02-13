Klasemen Medali Figure Skating Olimpiade 2026: Dominasi Mutlak Amerika Serikat

Ilustrasi(olympics.com)

KEBERHASILAN Ilia Malinin menyabet medali emas di nomor Men's Single hari ini, Jumat (13/2/2026), membawa dampak signifikan bagi posisi Amerika Serikat di klasemen cabang olahraga Figure Skating Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Dengan tambahan satu emas dari Malinin, kontingen Amerika Serikat kini menyapu bersih seluruh medali emas yang telah diperebutkan di cabang ini.

Dominasi ini dimulai sejak kemenangan tim Amerika Serikat di nomor beregu (Team Event) pada awal pekan lalu. Kemenangan beruntun ini menegaskan status Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia es, sekaligus memperlebar jarak dengan rival terdekat mereka, Jepang, yang harus puas dengan koleksi medali perak dari dua nomor awal tersebut.

Peta Persaingan Medali

Hingga saat ini, dua dari lima medali emas yang tersedia di cabang Figure Skating telah resmi diberikan. Jepang, yang dipimpin oleh Yuma Kagiyama, terus membayangi di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi dua medali perak. Sementara itu, tuan rumah Italia dan Prancis masing-masing telah mengamankan satu medali perunggu melalui performa solid di nomor beregu dan individu putra.

Analisis Dampak Dominasi: Keberhasilan Malinin hari ini tidak hanya menambah pundi-pundi medali, tetapi juga memberikan tekanan psikologis bagi kontingen lain menjelang nomor Pairs (Pasangan) dan Women's Singles (Tunggal Putri) yang akan dimulai akhir pekan ini. Tim Amerika Serikat diprediksi masih memiliki peluang besar untuk menambah medali lewat pasangan Madison Chock dan Evan Bates yang dijagokan di nomor Ice Dance.

Klasemen Sementara Figure Skating (Per 13 Februari 2026)

Persaingan masih menyisakan tiga nomor lagi yang sangat krusial: Pairs, Ice Dance, dan Women's Singles. Berikut adalah rincian perolehan medali sementara di cabang Figure Skating Milano Cortina 2026:

Negara Emas Perak Perunggu Total Amerika Serikat 2 0 0 2 Jepang 0 2 0 2 Italia 0 0 1 1 Prancis 0 0 1 1

Keunggulan Amerika Serikat ini menjadi modal penting bagi mereka untuk mengejar gelar juara umum di Olimpiade Milano Cortina 2026 secara keseluruhan. Update klasemen akan terus berubah seiring selesainya babak final di nomor-nomor berikutnya yang dijadwalkan berlangsung hingga 19 Februari 2026.

