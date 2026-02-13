Profil Yuma Kagiyama: Bintang Jepang Peraih Medali Perak Milan 2026

Yuma Kagiyama(olympics.com)

YUMA Kagiyama mengamankan medali perak nomor tunggal putra di Olimpiade Milano Cortina 2026 setelah mencatatkan performa artistik memukau di Milano Ice Skating Arena, Jumat (13/2). Atlet asal Jepang ini finis di posisi kedua di bawah wakil Amerika Serikat, Ilia Malinin, sekaligus mempertahankan konsistensi medalinya di panggung Olimpiade.

Keberhasilan Kagiyama di Milan membuktikan bahwa ia tetap menjadi kekuatan utama di dunia figure skating. Meski harus menghadapi gempuran lompatan quadruple ekstrem dari kompetitor utamanya, Kagiyama tetap unggul dalam hal kualitas gerakan (skating skills) dan interpretasi musik yang dinilai nyaris sempurna oleh para juri.

Putra dari legenda Masakazu Kagiyama ini tampil emosional dalam sesi Free Skating. Di bawah asuhan pelatih legendaris Carolina Kostner, Yuma menunjukkan kematangan transisi dan aliran di atas es yang membuatnya meraih skor komponen (PCS) tertinggi di antara seluruh finalis. Pencapaian ini merupakan medali perak Olimpiade kedua bagi Yuma setelah sebelumnya meraih hasil serupa di Beijing 2022.

"Saya memberikan segalanya di atas es hari ini. Meski medali emas belum tercapai, saya sangat bangga bisa menunjukkan keindahan seni skating Jepang kepada dunia di panggung sebesar Olimpiade," ujar Kagiyama usai upacara penyerahan medali.

Kagiyama kini tercatat sebagai salah satu atlet paling konsisten dalam sejarah figure skating Jepang modern. Dengan usia yang baru menginjak 22 tahun, ia diprediksi akan terus menjadi pesaing utama dalam siklus kejuaraan dunia mendatang, membawa filosofi keseimbangan antara teknik tinggi dan keindahan artistik.

Statistik Performa Kagiyama di Milan 2026: