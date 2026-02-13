Live Update Hasil Final Figure Skating Olimpiade 2026: Ilia Malinin Raih Emas

Ilustrasi(olympics.com)

PERTARUNGAN memperebutkan podium tertinggi mencapai puncaknya hari ini, Jumat (13/2/2026), saat para jawara dunia turun di nomor Free Skating Putra Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Berlangsung di Forum di Milano, Italia, Ilia Malinin akhirnya mengukuhkan diri sebagai yang terbaik setelah melewati persaingan sengit melawan wakil Jepang, Yuma Kagiyama.

Kronologi kemenangan Malinin dimulai sejak sesi Short Program awal pekan ini. Memasuki babak Free Skating hari ini, Malinin yang berada di urutan start terakhir tampil dengan beban berat untuk mempertahankan keunggulan poinnya. Namun, sang atlet Amerika Serikat tersebut justru tampil tanpa cela dengan mengeksekusi enam lompatan quadruple yang sangat presisi.

Jalannya Pertandingan Final

Yuma Kagiyama yang tampil sebelum Malinin sempat memberikan tekanan besar. Atlet asal Jepang itu mencatatkan skor teknis yang luar biasa lewat kombinasi lompatan yang bersih, membuatnya sempat memimpin klasemen sementara dengan total skor 305.12. Penonton di Milan sempat bersorak saat Kagiyama menyelesaikan programnya, memberikan sinyal ancaman bagi posisi Malinin.

Namun, Ilia Malinin menjawab tantangan tersebut dengan performa bersejarah. Ia membuka programnya dengan Quadruple Axel yang sempurna, sebuah gerakan tersulit dalam dunia skating. Keberhasilan ini langsung mendongkrak skor teknisnya jauh di atas para pesaingnya. Malinin menutup penampilannya dengan skor Free Skating 210.08, yang jika diakumulasikan dengan hasil Short Program, membuatnya meraih total 318.24 poin.

Timeline & Hasil Akhir (Men's Singles): Short Program: Ilia Malinin memimpin (108.16 poin).

Ilia Malinin memimpin (108.16 poin). Free Skating: Yuma Kagiyama sempat memuncaki klasemen (202.05 poin sesi).

Yuma Kagiyama sempat memuncaki klasemen (202.05 poin sesi). Climax: Malinin sukses mendaratkan Quadruple Axel.

Malinin sukses mendaratkan Quadruple Axel. Final Standings: Malinin (Emas), Kagiyama (Perak), Siao Him Fa (Perunggu).

Hasil Akhir dan Penyerahan Medali

Dengan hasil ini, Ilia Malinin resmi membawa pulang medali emas, disusul Yuma Kagiyama (Jepang) dengan medali perak, dan Adam Siao Him Fa (Prancis) yang berhasil mengamankan medali perunggu setelah bangkit dari posisi kelima di babak sebelumnya.

Kemenangan ini sekaligus menandai dominasi Malinin di Milan, Italia. Setelah upacara penyerahan medali hari ini, fokus kompetisi Figure Skating akan bergeser ke nomor Pairs (Pasangan) yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Februari 2026 di lokasi yang sama. Pantau terus update terbaru perolehan medali Olimpiade 2026 hanya di Media Indonesia.

