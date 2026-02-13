Hasil Final Figure Skating Olimpiade 2026: Ilia Malinin Raih Emas, Bekuk Kagiyama

Ilustrasi(olympics.com)

PERSAINGAN perebutan takhta tertinggi nomor tunggal putra (Men's Single) figure skating di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi berakhir pada Jumat (13/2/2026). Bertempat di Milano Ice Skating Arena, bintang Amerika Serikat, Ilia Malinin, berhasil mengamankan medali emas setelah tampil dominan sejak hari pertama kompetisi.

Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan posisi Malinin sebagai atlet pertama dalam sejarah yang mampu menyandingkan medali emas nomor beregu dan individu dalam satu edisi Olimpiade yang sama, menyusul kesuksesan tim AS awal pekan lalu.

Dominasi Sejak Short Program

Rangkaian kompetisi dimulai pada Selasa (10/2) melalui sesi Short Program. Malinin, yang tampil dengan iringan lagu "Dies Irae", langsung melesat ke posisi puncak dengan skor 108.16. Meski sempat dibayangi oleh rival utamanya, Yuma Kagiyama dari Jepang, Malinin berhasil unggul tipis berkat eksekusi sempurna pada kombinasi quadruple lutz dan triple toe loop.

Kagiyama sendiri harus puas di posisi kedua pada sesi awal dengan skor 103.07 setelah melakukan kesalahan kecil pada pendaratan triple axel. Sementara itu, wakil Prancis Adam Siao Him Fa mengejutkan publik dengan mencatatkan rekor personal 102.55 poin untuk mengamankan posisi ketiga sementara.

Puncak di Free Skating

Memasuki babak penentuan pada Jumat (13/2), tekanan berada di pundak Malinin yang tampil sebagai peserta terakhir di grup final. Sebelum Malinin turun ke es, Yuma Kagiyama telah menetapkan standar tinggi lewat program "Turandot" yang emosional dan bersih tanpa jatuh. Namun, Malinin merespons dengan performa teknis yang menentang hukum fisika.

Sang "Quad God" mengeksekusi lima lompatan quadruple dengan presisi tinggi, termasuk quadruple axel yang legendaris. Ia juga menyisipkan elemen hiburan berupa backflip yang baru saja dilegalkan dalam aturan kompetisi musim ini. Skor total yang diraih Malinin memastikan medali emas individu pertamanya di level Olimpiade.

Hasil Final Men's Single Skating Lokasi: Milano Ice Skating Arena, Milan Peringkat Atlet Negara Total Skor 1 (Emas) Ilia Malinin USA 323.58 2 (Perak) Yuma Kagiyama JPN 309.19 3 (Perunggu) Adam Siao Him Fa FRA 301.00

Dengan berakhirnya nomor tunggal putra, fokus kompetisi figure skating di Milano Cortina 2026 kini beralih ke nomor Ice Dance dan Tunggal Putri yang dijadwalkan akan berlangsung mulai akhir pekan ini.