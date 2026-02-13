Hasil Final Figure Skating Olimpiade 2026: Ilia Malinin Raih Emas, Bekuk Kagiyama

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSAINGAN perebutan takhta tertinggi nomor tunggal putra (Men's Single) figure skating di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 resmi berakhir pada Jumat (13/2/2026). Bertempat di Milano Ice Skating Arena, bintang Amerika Serikat, Ilia Malinin, berhasil mengamankan medali emas setelah tampil dominan sejak hari pertama kompetisi.
Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan posisi Malinin sebagai atlet pertama dalam sejarah yang mampu menyandingkan medali emas nomor beregu dan individu dalam satu edisi Olimpiade yang sama, menyusul kesuksesan tim AS awal pekan lalu.
Rangkaian kompetisi dimulai pada Selasa (10/2) melalui sesi Short Program. Malinin, yang tampil dengan iringan lagu "Dies Irae", langsung melesat ke posisi puncak dengan skor 108.16. Meski sempat dibayangi oleh rival utamanya, Yuma Kagiyama dari Jepang, Malinin berhasil unggul tipis berkat eksekusi sempurna pada kombinasi quadruple lutz dan triple toe loop.
Kagiyama sendiri harus puas di posisi kedua pada sesi awal dengan skor 103.07 setelah melakukan kesalahan kecil pada pendaratan triple axel. Sementara itu, wakil Prancis Adam Siao Him Fa mengejutkan publik dengan mencatatkan rekor personal 102.55 poin untuk mengamankan posisi ketiga sementara.
Memasuki babak penentuan pada Jumat (13/2), tekanan berada di pundak Malinin yang tampil sebagai peserta terakhir di grup final. Sebelum Malinin turun ke es, Yuma Kagiyama telah menetapkan standar tinggi lewat program "Turandot" yang emosional dan bersih tanpa jatuh. Namun, Malinin merespons dengan performa teknis yang menentang hukum fisika.
Sang "Quad God" mengeksekusi lima lompatan quadruple dengan presisi tinggi, termasuk quadruple axel yang legendaris. Ia juga menyisipkan elemen hiburan berupa backflip yang baru saja dilegalkan dalam aturan kompetisi musim ini. Skor total yang diraih Malinin memastikan medali emas individu pertamanya di level Olimpiade.
Lokasi: Milano Ice Skating Arena, Milan
|Peringkat
|Atlet
|Negara
|Total Skor
|1 (Emas)
|Ilia Malinin
|USA
|323.58
|2 (Perak)
|Yuma Kagiyama
|JPN
|309.19
|3 (Perunggu)
|Adam Siao Him Fa
|FRA
|301.00
Dengan berakhirnya nomor tunggal putra, fokus kompetisi figure skating di Milano Cortina 2026 kini beralih ke nomor Ice Dance dan Tunggal Putri yang dijadwalkan akan berlangsung mulai akhir pekan ini.
Profil lengkap Yuma Kagiyama, atlet figure skating Jepang yang meraih medali perak di Olimpiade Milan 2026. Simak perjalanan karier dan prestasi terbarunya.
Analisis rivalitas Ilia Malinin dan Yuma Kagiyama di Olimpiade 2026. Bagaimana benturan teknik dan seni mengubah wajah figure skating dunia.
Amerika Serikat pimpin klasemen medali Figure Skating Olimpiade 2026 setelah emas Ilia Malinin. Simak update perolehan medali di Milano Cortina.
Profil Ilia Malinin, sang 'Quad God' yang mengejar takdir emas individu di Olimpiade 2026 Milan demi meneruskan warisan olimpiade orang tuanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved