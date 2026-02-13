Dominasi AS di Olimpiade 2026: Ilia Malinin Sempurnakan Emas Figure Skating

Ilustrasi(olympics.com)

ILIA Malinin memastikan dominasi Amerika Serikat di cabang Figure Skating Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 dengan meraih medali emas nomor tunggal putra, Jumat (13/2/2026). Kemenangan ini menjadi emas kedua bagi Malinin di Milan setelah sebelumnya sukses membawa tim AS naik podium tertinggi di nomor beregu (Team Event).

Tampil memukau di Forum di Milano, Italia, atlet yang dijuluki "Quad God" ini mencatatkan total skor gabungan 318.24 poin. Malinin mengungguli rival terdekatnya, Yuma Kagiyama dari Jepang yang meraih perak dengan 305.12 poin, serta Adam Siao Him Fa dari Prancis yang membawa pulang medali perunggu.

Sejarah Baru di Milano Cortina

Kemenangan Malinin bukan sekadar tambahan medali. Keberhasilannya mengeksekusi rangkaian lompatan quadruple, termasuk Quadruple Axel yang menjadi ciri khasnya, memberikan dampak besar bagi peta persaingan. Dengan hasil ini, Amerika Serikat menyapu bersih dua medali emas pertama yang diperebutkan di cabang Figure Skating.

Baca juga : 7 Cabang Olahraga Paling Populer di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano Cortina

"Ini adalah momen yang saya impikan sejak kami memenangkan emas beregu pekan lalu. Meraih emas individu di tanah Italia adalah kehormatan luar biasa bagi saya dan tim Amerika Serikat," ujar Ilia Malinin.

Hasil Final Tunggal Putra Figure Skating: Medali Atlet Total Skor 🥇 Emas Ilia Malinin (USA) 318.24 🥈 Perak Yuma Kagiyama (JPN) 305.12 🥉 Perunggu Adam Siao Him Fa (FRA) 298.45

Dampak Klasemen Medali

Dominasi ini menempatkan Amerika Serikat di jalur yang tepat untuk memimpin perolehan medali cabang olahraga es. Keberhasilan ini juga memberikan tekanan besar bagi tim kuat lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan yang biasanya mendominasi nomor tunggal.

Setelah nomor tunggal putra usai, kompetisi Olimpiade Milano Cortina 2026 akan dilanjutkan ke nomor Pairs Skating (Pasangan) pada 15 Februari dan Women’s Singles (Tunggal Putri) yang dijadwalkan mulai 17 Februari mendatang.

Kemenangan Malinin ini juga diprediksi akan meningkatkan minat penonton global terhadap olahraga Figure Skating, mengingat tingkat kesulitan teknis yang ia tunjukkan di Milan kali ini belum pernah dicapai oleh atlet mana pun dalam sejarah Olimpiade.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi