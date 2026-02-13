Yuma Kagiyama Sabet Perak Figure Skating Olimpiade Milan 2026

Ilustrasi(olympics.com)

ATLET figure skating Jepang, Yuma Kagiyama, sukses mengamankan medali perak nomor tunggal putra pada Olimpiade Milano Cortina 2026 di Milano Ice Skating Arena, Jumat (13/2). Kagiyama menempati podium kedua dengan total skor 309,57 poin, terpaut dari wakil Amerika Serikat, Ilia Malinin, yang membawa pulang medali emas.

Perjalanan Kagiyama menuju podium perak dimulai pada sesi Short Program yang berlangsung Rabu (11/2). Tampil dengan presisi tinggi, ia berhasil menduduki peringkat kedua sementara dengan skor 106,45 poin. Kagiyama menunjukkan keunggulan pada elemen transisi dan step sequence yang mendapatkan penilaian tinggi dari para juri internasional.

Pada babak penentuan Free Skating yang digelar Jumat (13/2), Kagiyama tampil sebagai peserta terakhir di grup unggulan. Ia membawakan program yang menekankan pada aspek artistik dan kehalusan gerakan kaki (skating skills). Dalam sesi ini, ia berhasil mengumpulkan 203,12 poin.

Hasil Akhir Tunggal Putra Milan 2026: Emas: Ilia Malinin (USA) - 332,12 poin

Perak: Yuma Kagiyama (JPN) - 309,57 poin

Perunggu: Adam Siao Him Fa (FRA) - 294,33 poin

Meski tidak melakukan lompatan quadruple sebanyak Malinin, tingkat keberhasilan elemen teknis Kagiyama tercatat sangat bersih tanpa pengurangan poin akibat jatuh. Hasil ini memastikan Kagiyama mempertahankan pencapaiannya empat tahun lalu di Beijing 2022.

Dengan dua medali perak Olimpiade berturut-turut, pemuda berusia 22 tahun ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu skater paling konsisten di dunia. Kagiyama yang kini dilatih oleh Carolina Kostner menunjukkan kematangan emosional yang jauh lebih baik dibandingkan penampilannya di edisi sebelumnya.

"Saya telah mengikuti rencana pelatih dengan sangat disiplin. Fokus utama saya hari ini adalah kebersihan performa secara keseluruhan, dan saya sangat senang itu terbayar dengan medali perak ini," ujar Kagiyama dalam sesi konferensi pers resmi pascapertandingan.