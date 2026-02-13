Yuma Kagiyama Persembahkan Perak Figure Skating Olimpiade Milan 2026 untuk Sang Ayah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ATLET figure skating kebanggaan Jepang, Yuma Kagiyama, mendedikasikan medali perak yang diraihnya pada nomor tunggal putra Olimpiade Milano Cortina 2026 untuk sang ayah sekaligus pelatihnya, Masakazu Kagiyama. Tampil di Milano Ice Skating Arena pada Jumat (13/2), Yuma sukses mempertahankan tradisi medali dengan total skor 309,57 poin.
Keberhasilan ini menjadi momen emosional bagi Yuma, mengingat perjalanan panjangnya pulih dari cedera pergelangan kaki pasca-Olimpiade Beijing 2022. Di pinggir lapangan es, Masakazu Kagiyama tampak mendampingi putranya dengan penuh haru saat skor akhir diumumkan oleh tim juri.
"Medali ini adalah bukti kerja keras kami sebagai tim. Ayah saya selalu percaya pada kemampuan saya bahkan di saat tersulit, dan kehadiran Carolina Kostner melengkapi sisi artistik saya," ujar Yuma dengan mata berkaca-kaca usai prosesi pengalungan medali.
Kagiyama tampil memukau dalam segmen Free Skating dengan interpretasi musik yang mendalam. Pengaruh Carolina Kostner, peraih medali Olimpiade asal Italia yang kini menjadi bagian dari tim pelatihnya, terlihat jelas pada setiap transisi gerakan Yuma yang dinilai lebih elegan dan matang dibandingkan empat tahun lalu.
Meski harus mengakui keunggulan teknis Ilia Malinin dari Amerika Serikat yang meraih emas, Kagiyama tetap menjadi sosok yang paling diapresiasi publik Milan karena kualitas skating skills yang sangat halus. Pencapaian ini mengukuhkan Yuma sebagai atlet Jepang pertama yang mampu meraih medali perak di dua edisi Olimpiade Musim Dingin secara berturut-turut pada nomor tunggal putra.
|Nama
|Yuma Kagiyama
|Asal
|Yokohama, Jepang
|Pelatih
|Masakazu Kagiyama, Carolina Kostner
|Prestasi
|Perak Olimpiade 2022, Perak Olimpiade 2026
Dengan hasil ini, Jepang terus mendominasi peta persaingan figure skating dunia, di mana Yuma Kagiyama kini menjadi mentor bagi talenta-talenta muda Negeri Matahari Terbit menuju kejuaraan dunia mendatang.
Simak kronologi dan rincian skor Yuma Kagiyama saat meraih medali perak nomor tunggal putra figure skating di Olimpiade Milano Cortina 2026.
Analisis rivalitas Ilia Malinin dan Yuma Kagiyama di Olimpiade 2026. Bagaimana benturan teknik dan seni mengubah wajah figure skating dunia.
Kronologi kemenangan Ilia Malinin di Olimpiade 2026 Milan. Simak rincian skor Short Program dan Free Skating sang 'Quad God' di sini.
Pantau kronologi dan hasil final Figure Skating putra Olimpiade Milano Cortina 2026. Ilia Malinin sukses mengalahkan Yuma Kagiyama di Milan.
Jadwal final seluncur es Olimpiade Musim Dingin 2026 hari ini 12 Februari. Fokus pada dominasi atlet Jepang dan Korea di Figure Skating dan Short Track.
Simak kronologi dan rincian skor Yuma Kagiyama saat meraih medali perak nomor tunggal putra figure skating di Olimpiade Milano Cortina 2026.
Analisis rivalitas Ilia Malinin dan Yuma Kagiyama di Olimpiade 2026. Bagaimana benturan teknik dan seni mengubah wajah figure skating dunia.
Kronologi kemenangan Ilia Malinin di Olimpiade 2026 Milan. Simak rincian skor Short Program dan Free Skating sang 'Quad God' di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved