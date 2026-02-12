Jadwal Final Seluncur Es Olimpiade 2026: Dominasi Asia di Lintasan Es

Headline
Dominasi atlet-atlet Asia menjadi sorotan utama dalam jadwal final cabang seluncur es di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano Cortina yang berlangsung hari ini, Kamis (12/2/2026). Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dijagokan menguasai podium pada nomor Figure Skating serta Short Track yang digelar di Mediolanum Forum, Milano.
Persaingan di lintasan es hari ini akan menentukan peta kekuatan baru di olahraga musim dingin dunia. Fokus utama tertuju pada nomor Figure Skating Men's Single, di mana atlet Jepang Yuma Kagiyama dan Shoma Uno menjadi kandidat kuat peraih emas setelah tampil dominan di babak kualifikasi.
Berikut adalah jadwal lengkap perebutan medali emas di cabang seluncur es untuk waktu Indonesia Barat (WIB):
|Disiplin
|Nomor Final
|Waktu (WIB)
|Figure Skating
|Men's Single Free Skating
|15:00 - 19:00 WIB
|Speed Skating
|5.000 Meter Putri
|16:30 WIB
|Short Track
|500 Meter Putri
|03:36 WIB (13 Feb)
|Short Track
|1.000 Meter Putra
|03:48 WIB (13 Feb)
Di lintasan Short Track Speed Skating, Korea Selatan dan Tiongkok diprediksi tidak terbendung. Keunggulan teknis dalam melakukan cornering di tikungan tajam Mediolanum Forum menjadi senjata utama para atlet Asia untuk meredam kecepatan atlet tuan rumah Italia dan Belanda.
"Persaingan di lintasan es tahun ini sangat ketat, terutama dengan kemajuan teknis dari atlet-atlet Asia yang mendominasi nomor artistik dan kecepatan," ujar Direktur Kompetisi ISU (International Skating Union) dalam keterangan resminya di Milano.
Seluruh rangkaian pertandingan final ini dapat disaksikan oleh penggemar olahraga di Indonesia melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Olimpiade 2026. Update hasil pertandingan akan dilaporkan secara berkala seiring berakhirnya setiap nomor final.
