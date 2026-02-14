Hasil Figure Skating Olimpiade Musim Dingin 2026: Kejutan Emas Mikhail Shaidorov, Kegagalan Ilia Malinin

Headline
Mikhail Shaidorov resmi mencatatkan namanya dalam buku sejarah olahraga Kazakhstan. Ia menjadi atlet pertama dari negaranya yang berhasil meraih medali emas cabang figure skating nomor tunggal putra pada ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, Sabtu (14/2/2026) dini hari WIB.
Kemenangan Shaidorov diraih melalui penampilan memukau di babak free skate yang berlangsung di Milano Ice Skating Arena. Dengan iringan musik yang dramatis, Shaidorov sukses mendaratkan tiga lompatan quadruple, termasuk kombinasi Quad Lutz yang sangat sulit. Ia mengumpulkan total skor 291,58 poin.
Laga ini juga menjadi panggung kegagalan bagi favorit juara asal Amerika Serikat, Ilia Malinin. Dikenal sebagai satu-satunya atlet yang mampu mendaratkan Quad Axel secara konsisten, Malinin justru tampil antiklimaks. Ia terjatuh pada lompatan pertama dan mengalami masalah pada pendaratan lompatan kedua.
Akibat serangkaian kesalahan tersebut, Malinin hanya mampu menempati posisi kedelapan. Kegagalan Malinin membuka jalan bagi Yuma Kagiyama dari Jepang untuk mengamankan medali perak, sementara Adam Siao Him Fa dari Prancis berhak atas medali perunggu.
|Peringkat
|Atlet
|Negara
|Total Skor
|1 (Emas)
|Mikhail Shaidorov
|Kazakhstan
|291,58
|2 (Perak)
|Yuma Kagiyama
|Jepang
|287,44
|3 (Perunggu)
|Adam Siao Him Fa
|Prancis
|282,03
Kemenangan ini langsung disambut meriah di Astana, Kazakhstan. Presiden Komite Olimpiade Kazakhstan menyebut pencapaian Shaidorov sebagai tonggak baru bagi perkembangan olahraga musim dingin di Asia Tengah. Dengan hasil ini, Kazakhstan kini merangkak naik ke posisi 12 dalam klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Milano Cortina 2026.
