Johannes Klæbo Samai Rekor 8 Emas Olimpiade Musim Dingin 2026

Headline
Sejarah besar tercipta di lintasan salju Val di Fiemme, Italia. Johannes Høsflot Klæbo, raja ski lintas alam asal Norwegia, sukses meraih medali emas kedelapannya sepanjang karier Olimpiade setelah memenangi nomor 10km interval start gaya bebas, Sabtu (14/2/2026) dini hari WIB.
Keberhasilan ini membuat Klæbo kini bersanding dengan tiga legenda Norwegia lainnya—Bjørn Dæhlie, Marit Bjørgen, dan Ole Einar Bjørndalen—sebagai pemilik medali emas terbanyak dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin. Klæbo tampil dominan di paruh kedua balapan, mencatatkan waktu total 20:36.2 untuk mengalahkan pesaing terdekatnya dari Prancis.
|Posisi
|Atlet
|Negara
|Waktu
|1 (Emas)
|Johannes Høsflot Klæbo
|Norwegia
|20:36.2
|2 (Perak)
|Mathis Desloges
|Prancis
|20:41.1
|3 (Perunggu)
|Einar Hedegart
|Norwegia
|20:50.2
Tambahan emas dari Klæbo semakin mengokohkan posisi Norwegia di puncak klasemen medali sementara Olimpiade Milano Cortina 2026. Hingga Sabtu pagi, Norwegia telah mengumpulkan 8 medali emas, unggul dari tuan rumah Italia yang mengoleksi 6 emas.
Klæbo masih berpeluang menambah pundi-pundi emasnya karena masih akan turun di tiga nomor sisa: estafet 4x7,5km, team sprint, dan nomor bergengsi 50km mass start. Jika mampu menyapu bersih seluruh nomor tersebut, atlet berusia 29 tahun ini akan tercatat sebagai atlet tersukses dalam satu edisi Olimpiade Musim Dingin dengan raihan enam emas sekaligus.
Hari ini, kompetisi di Milano Cortina akan berlanjut dengan beberapa nomor final yang diprediksi akan mengubah peta klasemen:
Kemenangan Klæbo tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Norwegia, tetapi juga menegaskan statusnya sebagai salah satu atlet lintas alam terbaik sepanjang masa yang pernah ada di panggung Olimpiade.
