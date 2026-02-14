Profil Yuto Totsuka: Bangkit dari Cedera Horor Bawa Jepang ke Puncak Snowboard Olimpiade 2026

Yuko Totsuka(olympics.com)

Atlet snowboard Jepang Yuto Totsuka sukses mengamankan tempat di babak final nomor Halfpipe Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano Cortina pada Jumat (13/2). Keberhasilan ini menjadi momen penebusan emosional bagi Totsuka setelah sempat mengalami cedera horor pada edisi 2018 silam.

Yuto Totsuka tampil dominan di Livigno Snow Park dengan mendaratkan kombinasi trik Frontside Double Cork 1440 yang nyaris sempurna. Penampilan ini membuktikan bahwa trauma cedera tulang belakang yang ia alami di Pyeongchang 2018 telah sepenuhnya teratasi. Pada edisi 2022 di Beijing, ia sempat kesulitan mencapai performa puncak, namun di Milano Cortina 2026, Totsuka kembali sebagai penantang gelar terkuat.

"Saya merasa jauh lebih siap secara mental dan fisik tahun ini dibandingkan sebelumnya," ujar Totsuka singkat saat ditemui di mixed zone usai pertandingan.

Sepanjang kualifikasi, Totsuka mencatatkan skor konsisten di atas 90 poin. Keberhasilannya menguasai transisi pipa (halfpipe) dengan ketinggian ekstrem membuatnya menjadi favorit juri. Ia kini bersaing ketat dengan rekan senegaranya, Ayumu Hirano, dan atlet Australia, Scotty James, untuk memperebutkan medali emas.

Kematangan teknik Totsuka terlihat dari caranya melakukan pendaratan yang sangat halus (clean landing). Hal ini merupakan hasil dari pelatihan intensif selama dua tahun terakhir di Amerika Serikat. Dengan performa saat ini, Jepang berpeluang besar menyapu bersih podium di nomor Snowboard Halfpipe putra.

Catatan Karier Yuto Totsuka di Olimpiade: