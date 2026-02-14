Profil Domen Prevc: Keluar dari Bayang-bayang Sang Kakak demi Emas Large Hill Olimpiade Musim Dingin 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Domen Prevc akhirnya mengukuhkan namanya di puncak tertinggi olahraga ski jumping dunia setelah menyabet medali emas nomor Large Hill Individual putra di Olimpiade Musim Dingin 2026, Sabtu (14/2). Bertempat di Stadio del Salto, Predazzo, atlet berusia 26 tahun ini tidak hanya mengalahkan rival-rival beratnya, tetapi juga berhasil menuntaskan misi pribadi untuk keluar dari bayang-bayang sang kakak legendaris, Peter Prevc.

Selama satu dekade terakhir, nama Prevc identik dengan dominasi Peter Prevc yang pernah merajai dunia ski jumping. Domen, yang muncul sebagai remaja fenomenal beberapa tahun lalu, sering dikritik karena performanya yang dinilai kurang konsisten dibandingkan saudara-saudaranya. Namun, di Milano Cortina 2026, dunia melihat versi Domen yang berbeda: lebih tenang, teknis yang matang, dan memiliki mental baja.

Biodata & Prestasi Domen Prevc Nama Lengkap Domen Prevc Negara Slovenia Tanggal Lahir 4 Juni 1999 Disiplin Ski Jumping (Large Hill & Normal Hill) Pencapaian Tertinggi Medali Emas Large Hill Olimpiade 2026

Puncak Karier di Predazzo

Dalam duel sengit melawan Ryoyu Kobayashi dari Jepang, Domen menunjukkan kelasnya dengan total skor 298,4 poin. Kemenangan ini sangat emosional mengingat Domen sempat gagal naik podium di nomor Normal Hill beberapa hari sebelumnya. Ia berhasil mempertahankan keunggulan tipis melalui pendaratan telemark yang sempurna pada lompatan kedua, yang menjadi penentu poin eksekusi tertinggi.

"Ini adalah momen yang saya tunggu seumur hidup. Peter selalu menjadi inspirasi terbesar saya, tetapi malam ini saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berdiri di podium tertinggi atas nama saya sendiri," ujar Domen dengan mata berkaca-kaca saat konferensi pers pasca-pertandingan.

Melengkapi Dinasti Prevc

Keberhasilan Domen juga memperpanjang rekor luar biasa keluarga Prevc di panggung internasional. Kini, empat bersaudara Prevc yakni Peter, Cene, Domen, dan si bungsu Nika Prevc, semuanya tercatat sebagai peraih medali Olimpiade. Pencapaian kolektif ini mengukuhkan mereka sebagai dinasti tersukses dalam sejarah olahraga musim dingin di Slovenia, bahkan dunia.

Bagi Slovenia, Domen bukan lagi sekadar adik dari seorang legenda. Ia kini adalah pahlawan nasional yang memastikan estafet kejayaan ski jumping negaranya tetap berada di jalur yang benar. Dengan pensiunnya Peter Prevc dari kompetisi profesional, Domen resmi mengambil alih peran sebagai pemimpin tim putra Slovenia untuk tantangan-tantangan berikutnya.

Kemenangan di Predazzo ini sekaligus menjadi penutup manis bagi perjuangan Domen Prevc di nomor individu, sebelum ia kembali berjuang bersama tim putra Slovenia di nomor beregu yang akan digelar awal pekan depan.

