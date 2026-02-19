Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Profil Su Yiming: Mantan Aktor Cilik yang Jadi Raja Snowboard Tiongkok

Media Indonesia
19/2/2026 17:31
Profil Su Yiming: Mantan Aktor Cilik yang Jadi Raja Snowboard Tiongkok
Ilustrasi(olympics.com)

 

Nama Su Yiming kini menjadi simbol kesuksesan Tiongkok di arena olahraga musim dingin dunia. Atlet yang baru saja merayakan ulang tahun ke-22 dengan medali emas di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina ini memiliki perjalanan hidup yang inspiratif, berpindah dari dunia akting menuju puncak prestasi atletik.

Biodata Singkat Su Yiming

  • Nama Lengkap: Su Yiming (苏翊鸣)
  • Tempat, Tanggal Lahir: Jilin, Tiongkok, 18 Februari 2004
  • Usia: 22 Tahun (per 2026)
  • Profesi: Atlet Snowboard Profesional, Mantan Aktor Cilik
  • Spesialisasi: Big Air & Slopestyle

Mantan Bintang Film Box Office

Sebelum dikenal sebagai "Raja Snowboard", Su Yiming adalah aktor cilik berbakat. Perannya yang paling fenomenal adalah saat memerankan Zi Shuan dalam film "The Taking of Tiger Mountain" (2014) besutan sutradara Tsui Hark. Keahliannya meluncur di salju dalam beberapa adegan film tersebut sebenarnya adalah bakat aslinya yang sudah diasah sejak usia 4 tahun.

Namun, pada tahun 2015, Su memutuskan untuk menghentikan karier aktingnya. Keputusan ini diambil tepat setelah Tiongkok resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022. Ia bertekad untuk mewakili negaranya di panggung tertinggi olahraga dunia.

Tahukah Anda? Su Yiming memegang rekor dunia sebagai snowboarder pertama yang berhasil mendaratkan trik 1980-degree spin (lima setengah putaran di udara) yang diakui oleh Guinness World Records.

Prestasi di Kancah Olimpiade

Karier profesional Su melesat cepat sejak bergabung dengan tim nasional Tiongkok di bawah asuhan pelatih asal Jepang, Yasuhiro Sato. Berikut adalah torehan prestasinya di ajang Olimpiade:

Edisi Olimpiade Cabang/Nomor Medali
Beijing 2022 Snowboard Big Air Emas
Beijing 2022 Snowboard Slopestyle Perak
Milano-Cortina 2026 Snowboard Slopestyle Emas
Milano-Cortina 2026 Snowboard Big Air Perunggu

Kini, Su Yiming tidak hanya dikenal sebagai mantan aktor cilik, tetapi sebagai salah satu atlet snowboard terbaik dunia yang berhasil mengoleksi seluruh warna medali Olimpiade dalam dua edisi berturut-turut.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved