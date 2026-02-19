Profil Su Yiming: Mantan Aktor Cilik yang Jadi Raja Snowboard Tiongkok

Headline
Nama Su Yiming kini menjadi simbol kesuksesan Tiongkok di arena olahraga musim dingin dunia. Atlet yang baru saja merayakan ulang tahun ke-22 dengan medali emas di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina ini memiliki perjalanan hidup yang inspiratif, berpindah dari dunia akting menuju puncak prestasi atletik.
Sebelum dikenal sebagai "Raja Snowboard", Su Yiming adalah aktor cilik berbakat. Perannya yang paling fenomenal adalah saat memerankan Zi Shuan dalam film "The Taking of Tiger Mountain" (2014) besutan sutradara Tsui Hark. Keahliannya meluncur di salju dalam beberapa adegan film tersebut sebenarnya adalah bakat aslinya yang sudah diasah sejak usia 4 tahun.
Namun, pada tahun 2015, Su memutuskan untuk menghentikan karier aktingnya. Keputusan ini diambil tepat setelah Tiongkok resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022. Ia bertekad untuk mewakili negaranya di panggung tertinggi olahraga dunia.
Karier profesional Su melesat cepat sejak bergabung dengan tim nasional Tiongkok di bawah asuhan pelatih asal Jepang, Yasuhiro Sato. Berikut adalah torehan prestasinya di ajang Olimpiade:
|Edisi Olimpiade
|Cabang/Nomor
|Medali
|Beijing 2022
|Snowboard Big Air
|Emas
|Beijing 2022
|Snowboard Slopestyle
|Perak
|Milano-Cortina 2026
|Snowboard Slopestyle
|Emas
|Milano-Cortina 2026
|Snowboard Big Air
|Perunggu
Kini, Su Yiming tidak hanya dikenal sebagai mantan aktor cilik, tetapi sebagai salah satu atlet snowboard terbaik dunia yang berhasil mengoleksi seluruh warna medali Olimpiade dalam dua edisi berturut-turut.
