Profil Su Yiming: Mantan Aktor Cilik yang Jadi Raja Snowboard Tiongkok

Ilustrasi(olympics.com)

Nama Su Yiming kini menjadi simbol kesuksesan Tiongkok di arena olahraga musim dingin dunia. Atlet yang baru saja merayakan ulang tahun ke-22 dengan medali emas di Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano-Cortina ini memiliki perjalanan hidup yang inspiratif, berpindah dari dunia akting menuju puncak prestasi atletik.

Biodata Singkat Su Yiming

Nama Lengkap: Su Yiming (苏翊鸣)

Su Yiming (苏翊鸣) Tempat, Tanggal Lahir: Jilin, Tiongkok, 18 Februari 2004

Jilin, Tiongkok, 18 Februari 2004 Usia: 22 Tahun (per 2026)

22 Tahun (per 2026) Profesi: Atlet Snowboard Profesional, Mantan Aktor Cilik

Atlet Snowboard Profesional, Mantan Aktor Cilik Spesialisasi: Big Air & Slopestyle

Mantan Bintang Film Box Office

Sebelum dikenal sebagai "Raja Snowboard", Su Yiming adalah aktor cilik berbakat. Perannya yang paling fenomenal adalah saat memerankan Zi Shuan dalam film "The Taking of Tiger Mountain" (2014) besutan sutradara Tsui Hark. Keahliannya meluncur di salju dalam beberapa adegan film tersebut sebenarnya adalah bakat aslinya yang sudah diasah sejak usia 4 tahun.

Namun, pada tahun 2015, Su memutuskan untuk menghentikan karier aktingnya. Keputusan ini diambil tepat setelah Tiongkok resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022. Ia bertekad untuk mewakili negaranya di panggung tertinggi olahraga dunia.

Tahukah Anda? Su Yiming memegang rekor dunia sebagai snowboarder pertama yang berhasil mendaratkan trik 1980-degree spin (lima setengah putaran di udara) yang diakui oleh Guinness World Records.

Prestasi di Kancah Olimpiade

Karier profesional Su melesat cepat sejak bergabung dengan tim nasional Tiongkok di bawah asuhan pelatih asal Jepang, Yasuhiro Sato. Berikut adalah torehan prestasinya di ajang Olimpiade:

Edisi Olimpiade Cabang/Nomor Medali Beijing 2022 Snowboard Big Air Emas Beijing 2022 Snowboard Slopestyle Perak Milano-Cortina 2026 Snowboard Slopestyle Emas Milano-Cortina 2026 Snowboard Big Air Perunggu

Kini, Su Yiming tidak hanya dikenal sebagai mantan aktor cilik, tetapi sebagai salah satu atlet snowboard terbaik dunia yang berhasil mengoleksi seluruh warna medali Olimpiade dalam dua edisi berturut-turut.