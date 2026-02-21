Achille Lauro hingga Gabry Ponte Bakal Guncang Penutupan Olimpiade 2026

Ilustrasi(olympics.com)

Upacara penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 di Verona Arena, Minggu (22/2) malam, dipastikan menjadi ajang pamer budaya dan kreativitas Italia. Mengambil tema "Beauty in Action", seremoni ini tidak hanya sekadar formalitas pemadaman api, melainkan sebuah konser kolosal yang melibatkan deretan bintang ternama.

Nama besar yang paling dinanti adalah Achille Lauro. Musisi yang dikenal dengan gaya eksentrik dan vokal khasnya ini akan membawakan lagu tema khusus yang menggabungkan elemen musik pop-rock dengan aransemen orkestra klasik. Selain itu, produser musik elektronik dunia, Gabry Ponte, akan mengubah amfiteater Romawi kuno tersebut menjadi lantai dansa raksasa untuk merayakan keberhasilan para atlet.

Daftar Pengisi Acara Utama

Berikut adalah beberapa tokoh dan seniman yang terkonfirmasi mengisi panggung penutupan di Verona:

Achille Lauro: Penyanyi dan penulis lagu ikonik Italia.

Penyanyi dan penulis lagu ikonik Italia. Gabry Ponte: DJ dan produser musik (Eiffel 65) yang membawa nuansa modern.

DJ dan produser musik (Eiffel 65) yang membawa nuansa modern. Roberto Bolle: Penari balet legendaris yang akan membawakan koreografi bertema salju.

Penari balet legendaris yang akan membawakan koreografi bertema salju. Benedetta Porcaroli: Aktris muda berbakat yang bertindak sebagai pemandu narasi (host).

Aktris muda berbakat yang bertindak sebagai pemandu narasi (host). Il Volo: Grup trio pop-opera yang akan menyanyikan lagu kebangsaan Italia, Il Canto degli Italiani.

Keajaiban Visual "Beauty in Action"

Direktur artistik acara mengungkapkan bahwa Verona Arena akan menggunakan teknologi augmented reality (AR) untuk memproyeksikan pegunungan Alpen dan Dolomit ke dalam dinding-dinding batu kuno arena. Hal ini bertujuan untuk membawa suasana arena pertandingan di Cortina d'Ampezzo langsung ke hadapan penonton di Verona.

Momen emosional diprediksi terjadi saat segmen "The Hand of Friendship", di mana ratusan sukarelawan dan atlet akan membentuk formasi cincin Olimpiade di tengah arena, diiringi oleh penampilan paduan suara anak-anak dari wilayah Veneto.

Informasi Siaran Upacara penutupan ini akan disiarkan secara global ke lebih dari 200 negara. Di Indonesia, pemirsa dapat menyaksikan kemeriahan ini pada Senin, 23 Februari 2026, pukul 02.30 WIB melalui platform streaming resmi dan saluran televisi olahraga nasional.

Simbolisme Penutupan

Kehadiran para tokoh seni ini melambangkan semangat Italia yang tetap muda dan dinamis meski berpijak pada sejarah yang sangat tua. Acara akan diakhiri dengan pesta kembang api digital dan penyerahan estafet kepada komite penyelenggara Alpen Prancis 2030, yang juga akan menampilkan segmen pertunjukan singkat berdurasi 8 menit sebagai perkenalan tuan rumah berikutnya.