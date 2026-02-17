Cetak Sejarah! Birk Ruud Raih Double Gold di Olimpiade Musim Dingin 2026, Siapa Dia?

Profil lengkap Birk Ruud, peraih medali emas Big Air putra di Olimpiade Musim Dingin 2026.(Dok. Aspen Times)

BIRK Ruud kembali mengukuhkan namanya sebagai salah satu atlet ski gaya bebas (freeski) terhebat sepanjang masa. Pada Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026, atlet asal Norwegia ini berhasil mempertahankan medali emasnya di nomor Big Air Putra setelah melalui persaingan sengit di Livigno Snow Park, Italia.

Kemenangan ini bukan sekadar tambahan koleksi medali, melainkan penegasan dominasi yang sulit dipatahkan dalam satu dekade terakhir.

Masa Kecil dan Awal Karier di Bærum

Lahir pada 2 April 2000 di Bærum, Norwegia, Birk Ruud tumbuh di lingkungan yang sangat mendukung olahraga musim dingin. Sejak usia 13 tahun, Ruud sudah memiliki visi yang sangat spesifik untuk masa depannya. Ia menuliskan dua target besar di secarik kertas: menjadi juara Youth Olympic Games pada 2016 dan meraih emas Olimpiade pada 2022.

Kedua impian tersebut berhasil ia wujudkan. Setelah meraih emas di Lillehammer 2016 (Youth Olympics), ia melesat menjadi bintang di ajang X Games sebelum akhirnya mencetak sejarah sebagai peraih medali emas pertama di nomor Big Air putra saat disiplin ini memulai debutnya di Beijing 2022.

Dominasi di Milano Cortina 2026

Memasuki tahun 2026, Ruud datang ke Italia dengan beban ekspektasi yang tinggi. Namun, "Busi Boy", julukan akrabnya, menjawab tantangan tersebut dengan performa luar biasa. Sebelum meraih emas di Big Air pada 17 Februari 2026, ia telah lebih dulu mengamankan emas di nomor Slopestyle pada 10 Februari 2026.

Dalam final Big Air di Livigno, Ruud mencatatkan skor total 189.50. Ia memukau juri dengan variasi trik "triple cork" yang teknis dan pendaratan "switch" (mendarat dengan posisi belakang) yang sangat bersih. Keberhasilannya meraih dua emas dalam satu edisi Olimpiade menempatkannya di jajaran elit atlet legendaris Norwegia.

Mengenal Lebih Dekat Birk Ruud

Apa teknik andalan Birk Ruud?

Ruud dikenal karena versatilitasnya. Salah satu teknik yang membuatnya unggul adalah kemampuan melakukan rotasi kompleks dengan "grab" yang sangat stabil. Ia juga sering memamerkan manuver "pretzel" yang menantang hukum fisika.

Mengapa Birk Ruud dijuluki Busi Boy?

Julukan "Busi Boy" diberikan karena Ruud adalah sosok yang sangat aktif. Selain ski, ia mahir skateboard, death-diving, dan mengelola bisnis lini pakaian "Busi" yang diluncurkan pada 2025.

Bagaimana kondisi Ruud sebelum Olimpiade 2026?

Ruud sempat mengalami cedera pergelangan kaki parah pada akhir 2024. Namun, ia berhasil bangkit melalui program pemulihan intensif dan memenangkan Kejuaraan Dunia 2025.

Statistik dan Pencapaian Utama

Ajang Prestasi Olimpiade Musim Dingin 3 Emas (Beijing 2022, Milano 2026 x2) Kejuaraan Dunia (FIS) Emas Slopestyle (2023, 2025) X Games Multi-medalis (Emas Big Air & Slopestyle) Youth Olympics Emas Slopestyle (Lillehammer 2016)

Kesimpulan

Birk Ruud adalah definisi atlet modern yang mampu menyeimbangkan bakat alami dengan kerja keras dan kecerdasan mental. Keberhasilannya meraih medali emas di Olimpiade Musim Dingin 2026 membuktikan bahwa konsistensi adalah kunci untuk tetap berada di puncak dunia.

Bagi para penggemar olahraga musim dingin, nama Birk Ruud akan selalu diingat sebagai pionir yang membawa ski gaya bebas ke level yang lebih tinggi. (Z-10)