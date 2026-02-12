Chloe Kim Puncaki Kualifikasi Halfpipe 2026 di Tengah Cedera Parah Liu Jiayu

Atlet snowboard AS, Chloe Kim.(Dok.AFP/Haffey)

DOMINASI Chloe Kim di panggung snowboard dunia belum tergoyahkan. Dalam sesi kualifikasi nomor halfpipe putri Olimpiade Musim Dingin 2026 yang berlangsung di Milano-Cortina, Italia, Kamis (12/2/2026), Kim berhasil mengamankan posisi teratas dengan skor yang terpaut jauh dari pesaingnya.

Namun, kemenangan di babak kualifikasi ini terasa getir bagi komunitas snowboard internasional. Atlet andalan Tiongkok, Liu Jiayu, harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan fatal saat mencoba mendaratkan teknik tingkat tinggi di dinding lintasan Livigno Snow Park.

Insiden Horor Liu Jiayu: Update Kondisi Medis Terbaru

Sesi kualifikasi di Milano-Cortina 2026 sempat dihentikan selama 15 menit ketika atlet veteran Tiongkok, Liu Jiayu, mengalami kecelakaan hebat pada putaran kedua. Saat mencoba manuver putaran 900 derajat, tepi papan seluncurnya tersangkut salju, menyebabkan ia terhempas keras dengan posisi wajah menghantam dasar lintasan es.

Insiden yang dikenal dalam dunia snowboarding sebagai "Scorpion wreck" ini sempat memicu kekhawatiran akan cedera tulang belakang. Namun, melalui unggahan terbaru di media sosialnya dari rumah sakit, peraih perak PyeongChang 2018 tersebut memberikan konfirmasi positif.

Laporan medis terkini menyatakan Liu Jiayu mengalami cedera serius yang memerlukan penanganan intensif. Atlet peraih medali perak Olimpiade 2018 ini dipastikan tidak dapat melanjutkan kompetisi di Milano-Cortina 2026.

Hasil Kualifikasi Halfpipe Putri 2026

Chloe Kim tampil tenang sejak percobaan pertama, menunjukkan transisi yang halus dan ketinggian lompatan yang melampaui rata-rata peserta lain. Berikut adalah posisi lima besar hasil kualifikasi:

Peringkat Nama Atlet Negara Status 1 Chloe Kim Amerika Serikat Lolos Final 2 Mitsuki Ono Jepang Lolos Final 3 Queralt Castellet Spanyol Lolos Final ... Liu Jiayu Tiongkok DNF (Cedera)

Jadwal Final Halfpipe Putri

Babak final yang akan menentukan peraih medali emas dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Para juri diprediksi akan memberikan penilaian ketat terhadap aspek teknis dan kreativitas gaya di udara.

Sementara itu, di sektor putra, perhatian publik juga tertuju pada Scotty James dari Australia yang memiliki ambisi serupa untuk mengukir sejarah di Milano-Cortina. Persaingan di cabang seluncur salju edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling berbahaya sekaligus paling spektakuler dalam sejarah Olimpiade Musim Dingin. (H-3)