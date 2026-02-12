Update Olimpiade 2026: Liu Jiayu Terhindar dari Cedera Serius, Chloe Kim Kokoh di Puncak

Atlet snowboard veteran asal Tiongkok, Liu Jiayu, kecelakaan dalam sesi kualifikasi halfpipe putri.(Dok. AFP/PACHOUD/France24)

KABAR melegakan datang dari arena Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milano-Cortina, Italia. Atlet snowboard veteran asal Tiongkok, Liu Jiayu, dilaporkan dalam kondisi stabil dan terhindar dari cedera serius setelah mengalami kecelakaan dramatis pada sesi kualifikasi halfpipe putri, Kamis (12/2/2026).

Sebelumnya, suasana di Livigno Snow Park sempat mencekam ketika Liu kehilangan keseimbangan saat mendarat dari ketinggian ekstrem. Tim medis segera bergerak cepat mengevakuasi atlet berusia 33 tahun tersebut menggunakan tandu darurat untuk mendapatkan perawatan intensif.

Laporan Medis Terbaru Berdasarkan laporan dari ofisial tim Tiongkok dan tim medis Olimpiade, Liu Jiayu telah menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya, ia dinyatakan terhindar dari cedera fatal yang sebelumnya dikhawatirkan oleh banyak pihak. Liu saat ini dalam kondisi sadar dan sedang menjalani pemulihan ringan. Baca juga : Chloe Kim Puncaki Kualifikasi Halfpipe 2026 di Tengah Cedera Parah Liu Jiayu

Dominasi Chloe Kim di Kualifikasi

Di tengah ketegangan insiden tersebut, juara bertahan Chloe Kim tetap menunjukkan kelasnya. Atlet asal Amerika Serikat ini memuncaki klasemen kualifikasi dengan skor yang hampir sempurna, memastikan tempatnya di babak final sebagai favorit peraih medali emas.

Peringkat Nama Atlet Negara Keterangan 1 Chloe Kim Amerika Serikat Lolos Final (Peringkat 1) 2 Mitsuki Ono Jepang Lolos Final ... Liu Jiayu Tiongkok Kondisi Stabil (Medis)

Standar Keamanan Halfpipe Milano-Cortina

Insiden yang menimpa Liu Jiayu kembali memicu diskusi mengenai standar keamanan dinding es halfpipe di edisi Olimpiade kali ini. Meskipun lintasan telah memenuhi standar internasional, tingkat kesulitan manuver yang dilakukan para atlet terus meningkat, menuntut presisi yang nyaris tanpa celah.

Pihak penyelenggara memastikan bahwa jadwal final tidak akan terganggu dan tetap akan dilaksanakan sesuai rencana. Publik kini menanti apakah Chloe Kim mampu mencetak sejarah dengan three-peat atau akan ada kejutan dari atlet muda lainnya di babak penentuan nanti. (H-3)