Update Klasemen Medali Olimpiade 2026: Jerman dan AS Saling Geser di Tiga Besar

Ilustrasi(olympics.com)

PERSAINGAN perebutan medali di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 menunjukkan dinamika yang luar biasa. Hingga Kamis (12/2/2026), Jerman dan Amerika Serikat terus saling geser di papan atas klasemen sementara, membuntuti Norwegia yang masih nyaman di posisi pertama.

Aksi Saling Balap Jerman dan Amerika Serikat

Amerika Serikat sempat memberikan kejutan besar pada Rabu malam melalui dua medali emas tambahan. Bintang muda Jordan Stolz memecahkan rekor Olimpiade di nomor 1.000 meter speed skating, sementara Elizabeth Lemley mendominasi nomor moguls putri. Hasil ini sempat membawa AS naik ke posisi kedua klasemen.

Namun, Jerman tidak tinggal diam. Melalui kekuatan utama mereka di cabang olahraga sliding, Jerman terus menambah pundi-pundi medali. Kemenangan Julia Taubitz di nomor tunggal putri luge dan perolehan perak di nomor ganda memastikan Jerman tetap menempel ketat perolehan emas Amerika Serikat.

Baca juga : Klasemen Olimpiade 2026: Norwegia Dominasi Biathlon, Kokoh di Puncak

Update Klasemen Medali (Per 12 Feb, 09:00 WIB) Negara Emas Perak Perunggu Total Norwegia 7 2 4 13 Amerika Serikat 4 6 2 12 Italia (Tuan Rumah) 4 2 7 13 Jerman 3 3 2 8

Fokus pada Final Hari Ini

Hari ini, Kamis (12/2), Jerman berpeluang besar kembali menggeser posisi Amerika Serikat dan Italia melalui nomor Luge Team Relay. Jerman merupakan juara bertahan di nomor ini dalam tiga edisi Olimpiade terakhir. Jika berhasil meraih emas, Jerman akan mengoleksi 4 emas dan unggul dalam kualitas medali dibandingkan pesaingnya.

Sementara itu, Amerika Serikat menaruh harapan pada nomor Snowboard Cross putra untuk mempertahankan posisi mereka di zona tiga besar klasemen medali Olimpiade 2026.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi