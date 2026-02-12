Update Klasemen Medali Olimpiade 2026: Jerman dan AS Saling Geser di Tiga Besar

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSAINGAN perebutan medali di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 menunjukkan dinamika yang luar biasa. Hingga Kamis (12/2/2026), Jerman dan Amerika Serikat terus saling geser di papan atas klasemen sementara, membuntuti Norwegia yang masih nyaman di posisi pertama.
Amerika Serikat sempat memberikan kejutan besar pada Rabu malam melalui dua medali emas tambahan. Bintang muda Jordan Stolz memecahkan rekor Olimpiade di nomor 1.000 meter speed skating, sementara Elizabeth Lemley mendominasi nomor moguls putri. Hasil ini sempat membawa AS naik ke posisi kedua klasemen.
Namun, Jerman tidak tinggal diam. Melalui kekuatan utama mereka di cabang olahraga sliding, Jerman terus menambah pundi-pundi medali. Kemenangan Julia Taubitz di nomor tunggal putri luge dan perolehan perak di nomor ganda memastikan Jerman tetap menempel ketat perolehan emas Amerika Serikat.
|Negara
|Emas
|Perak
|Perunggu
|Total
|Norwegia
|7
|2
|4
|13
|Amerika Serikat
|4
|6
|2
|12
|Italia (Tuan Rumah)
|4
|2
|7
|13
|Jerman
|3
|3
|2
|8
Hari ini, Kamis (12/2), Jerman berpeluang besar kembali menggeser posisi Amerika Serikat dan Italia melalui nomor Luge Team Relay. Jerman merupakan juara bertahan di nomor ini dalam tiga edisi Olimpiade terakhir. Jika berhasil meraih emas, Jerman akan mengoleksi 4 emas dan unggul dalam kualitas medali dibandingkan pesaingnya.
Sementara itu, Amerika Serikat menaruh harapan pada nomor Snowboard Cross putra untuk mempertahankan posisi mereka di zona tiga besar klasemen medali Olimpiade 2026.
Penutupan Olimpiade Musim Dingin 2026 akan digelar di Verona Arena pada 22 Februari. Simak jadwal, lokasi, dan prosesi handover ke Prancis 2030.
Simak profil lengkap Birk Ruud, peraih medali emas Big Air putra di Olimpiade Musim Dingin 2026. Pelajari perjalanan karier, teknik andalan, dan prestasinya.
Keberhasilan Domen Prevc meraih emas Large Hill di Milano Cortina 2026 mengukuhkan dinasti Prevc sebagai keluarga tersukses dalam sejarah ski jumping.
Simak jadwal final Giant Slalom putra Olimpiade 2026 besok 14 Februari. Lucas Braathen berpeluang raih medali pertama untuk Brasil.
Cek jadwal lengkap Olimpiade Musim Dingin 2026 besok 14 Februari. Ada final Ski Alpen Giant Slalom dan Speed Skating. Simak jam tayang WIB.
Chloe Kim mendominasi kualifikasi halfpipe Olimpiade 2026. Di sisi lain, insiden Liu Jiayu memicu debat keamanan lintasan di Milano-Cortina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved